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女兒一句「爸爸抱Kakak」揭偷情內幕　正宮查出有私生女

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▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新加坡男雇主出軌印尼女傭，還產下一女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

一對移居新加坡多年的大陸籍情侶，平時工作繁忙，便雇用女傭幫忙打理家務和照顧女兒。某日，女兒脫口一句，「爸爸抱Kakak（馬來語女傭的意思）」，讓女雇主起疑，並在調查後發現，男友偷吃女傭且已生下女兒，讓她氣得向新加坡人力部舉報，當局也介入調查。

根據《星洲網》報導，這對情侶到新加坡十幾年，兩人沒有結婚，維持同居狀態，並育有一名女兒。兩人平常工作繁忙，便在2017年底雇用25歲的印尼女傭來分擔家務和照顧女兒。女雇主回憶，女傭看起來樸實乖巧，雖偶有摩擦，但男友會居中協調。她表示，2019年某日，女兒突然脫口說出「爸爸抱Kakak」，讓她氣得質問男友，但男友矢口否認，辯稱是孩子亂說話。

事後，女雇主便察覺男友和女傭之間的變化，男友開始會因為女傭而跟她起爭執，甚至連女傭送女兒上學，短短十幾分鐘的路程，男友都開車接送。因此，她決定在約滿前，就將女傭打包回國。女雇主提到，送機當天，她親眼目送女傭進海關。

沒想到女雇主將女傭送走後，男友的態度卻急傳直下，不再回家下廚，甚至在疫情限制下，也堅持上班。女僱主檢查男友手機後發現，女傭竟還在新加坡，住在男友幫她租的屋子裡，且已產下一女。她求證相關部門後得知，女傭的工作簽證被延長了2個月；她還查到，女傭會在社交軟體秀出男友送她的禮物，甚至還曾一起到峇里島度假，讓她氣得直言，這是要其他人像她一樣，破懷別人家庭嗎？

女雇主後來到相關政府部門查詢，希望知道女傭未婚懷孕是否犯法。目前，新加坡人力部已對女傭和雇主進行調查。根據新加坡法律規定，持工作簽證的女性外地勞工，若未與持有新加坡國籍或永久居留權的男友結婚，就不能在當地懷孕及生育，僱主若觸法，可判罰1萬坡幣（約台幣21萬新元），監禁12個月。

（新加坡14日讯）男友与印尼女佣有一腿，女友发现后，亲自送女佣到机场，结果男友暗地安排女佣留新同住，还为男友生了一名女儿！ 不愿具名的女事主接受《联合晚报》访问说，她与男友从中国来狮城有十几年，虽未结婚但已同居多年，两人更育有一名女儿，碍...

新加坡工作, 新闻网 Singapore 發佈於 2020年11月14日 星期六
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