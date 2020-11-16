自己的外孫自己生！51歲嬤替不孕女兒圓夢　「出借肚皮」代生女

記者葉睿涵／綜合報導

美國一名51歲婦女洛文（Julie Loving）為圓不孕女兒成為母親的夢，自願成為代理孕母、替女兒懷孕。在經歷艱辛的生產過程後，她在2日誕下一名健康的女嬰布萊爾（Briar Juliette Lockwood）。

▲51歲的外婆替不孕女兒當代母生下外孫女。（圖／翻攝自Instagram／ivf.surrogacy.diary）

綜合外媒報導，29歲的洛克伍德（Breanna Lockwood）與丈夫婚後4年一直努力造人，然而在多次施打排卵針及進行體外人工受精（IVF）後，每次的孕程仍以異位妊娠與流產告終。後來醫生告訴洛克伍德，她的子宮已嚴重受損、無法再懷孕。

得知消息後的洛克伍德近乎絕望，她表示，「這是我經歷過最艱難的事，當你為生活制定了計畫，卻被不孕不育所打亂，我覺得我再也看不到我所想像的人生了，它可能會從我身邊被奪走」。

This 51-year-old woman just gave birth to her own granddaughter. Julie Loving acted as a gestational surrogate for her daughter Breanna Lockwood and son-in-law Aaron, giving birth to a healthy granddaughter Briar on November 2 pic.twitter.com/L046hpwQsN — NowThis (@nowthisnews) November 12, 2020

為了幫助女兒完成當母親的夢想，媽媽洛文提出了為她們代孕的想法。由於擔心媽媽的身體，洛克伍德曾一度拒絕其好意，但由於身邊沒有其他更合適的人選，再加上洛文的堅持，她們最終還是接受了這項提議。

洛文表示，她不擔心懷孕的問題，「我跑過19次馬拉松，也曾多次參加鐵人三項，我覺得從健康角度來說，我是可以做到的，畢竟我以前在懷自己的2個小孩時真的很輕鬆。」

洛克伍德11月2日在IG宣布母親誕下一名健康的女嬰。她寫道，「媽媽艱辛地生下了我的小孩，她是個絕對的搖滾巨星。她為了將這片小小天堂帶到我的世界而做出的犧牲，讓我驚歎不已。我接下來為我女兒所做的一切都受我媽的影響，她愛我的方式是無私、純潔、真誠而善良的。」

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