疫情嚴峻！南韓新冠日增破223例...當局警告：半月後恐直線飆升

▲南韓首爾地鐵驛三站群聚感染案不斷傳出新增病例。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，繼昨（15）日新增208件病例後，今（16）日刷新近75天的紀錄突破223起，連續9天維持3位數，除了首都圈以外，江原道、慶尚北道、全羅南道陸續傳出群聚感染，且病毒不斷在療養院、醫療院所、校園、職場、咖啡廳、家族聚會擴散。南韓防疫當局警告，基本傳染數已超過1.1，預估未來恐重回單日新增400多例的慘況。

根據《韓聯社》報導，截至16日0時為止，南韓防疫當局16日上午9時30分共通報223起新增病例，其中193例為境內感染、30例為境外感染，目前南韓共累計28769例確診、494例死亡。

從新增確診者所分佈地區來看，首都圈新增128例（首爾佔79例、京畿道佔39例、仁川佔10例）；江原道新增20例；慶尚北道新增13例；全羅南道新增10例；忠清南道新增6例；光州、慶尚南道各新增4例；忠清北道新增3例；大田新增2例；世宗、全羅北道、濟州島各新增1例。

先前的群聚感染案例中，首爾市東大門艾斯希望照護中心（에이스희망케어센터）累計65例；首爾市龍山區國軍福祉團累計19例；首爾市江南區地鐵驛三站累計31例；京畿道軍浦市某醫療院所與安養市安養設施相關感染案累計159例；江原道麟蹄郡親友聚會累計29例。

而忠清南道瑞山市某空軍部隊累計9例；光州市全南大學醫院累計8例；全羅南道光陽市某企業累計25例。

南韓疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）於16日下午例行記者會上表示，目前基本傳染數已突破1.1，正朝1.12邁進，警告若無法減少人群間的接觸，則2至4周後單日新增病例恐怕介於300至400多例之間。

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