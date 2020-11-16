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吐司機烤牛排「怎如此有嚼勁」　她大口咬下…網友驚呼快吐了！

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▲牛排 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國一名女子用烤麵包機烤牛排，在網路上引發網友熱議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

一般人在家烤牛排通常使用烤箱烹調，但美國一名年輕女子茱麗葉（Juliette）卻將鮮紅的生牛肉直接放入烤吐司機，在反覆烘烤之下，牛肉外表終於烤出油亮光澤，事後她將過程影片PO上TikTok，沒想到觀看數竟超過850萬次，但多數網友認為牛排根本不適合用烤吐司機來烹調，甚至有人覺得這段影片令人作嘔。

英國《太陽報》指出，一名TikTok美國用戶茱麗葉分享了一則「為男友煮牛排」的影片，文末還附上「主廚（chef）」的主題標籤，但她的烹調方式卻跟餐廳主廚完全沾不上邊。影片中可以看到茱麗葉將2片厚切生牛肉直接往烤吐司機的洞裡，調成中火後按下開關，經過幾次的重覆烘烤，也翻面過幾次，牛排外表終於被烤成美味的色澤。

接著，茱麗葉把牛排拿出來擺盤，稍微放涼後倒上一層厚厚的牛排醬，才終於大功告成，結尾還可以看到茱麗葉大口吃下牛排的畫面。影片一出，眾多網友們相當無法接受，認為用烤吐司機烹調生食太不衛生。引發網友紛紛留言，「我剛剛目睹了一場犯罪」、「不要再用它烤你的甜甜圈」、「我今天嘗試了一下，而現在我在醫院裡。」

報導提醒，雖然看起來這是一個快速烤牛排的方法，但烤吐司機在被生肉汙染之後必須進行深度清潔，且更重要的是這樣的方法不太可能把牛排煮透，而是外面熟、中間生的半熟肉。同時也有網友寫下，「可以看得出來這是塊『很有嚼勁』的牛肉」、「這影片讓我想吐，她一開始甚至沒有加調味料」等負面留言。

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