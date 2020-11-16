川普敗選金正恩好失望！拜登槓上北韓　兩國關係超緊繃

▲專家分析，金正恩（左）並不樂見拜登（右）當選美國總統。（圖／達志影像／美聯社、路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將邁入尾聲，根據各家媒體報導，民主黨參選人拜登幾乎篤定當選，然而北韓領導人金正恩至今卻仍未對此表態。有專家就分析，由於川普的個人特色鮮明，在執政的4年內舉辦3次川金會，甚至經常與金正恩進行書信往來，因此相較於拜登面對北韓的激進態度，金正恩對於川普沒有當選感到相當失望，而這恐怕也會影響未來美國與北韓之間的關係。

根據CNN報導，在美國歷任的總統當中，川普的獨特之處在於他願意親自與金正恩會面，舉辦前所未有的3次峰會，等同於讓金正恩在世界的舞台上擁有一種「合法性」，然而隨著拜登上任，高峰會的時代恐怕也將結束。儘管拜登不排除與北韓領導人會晤的可能性，但一切都必須建立在「北韓願意削減核武能力」的前提下。

▲川普曾與金正恩會晤3次。（圖／朝中社）



拜登早在先前就曾批評川普與金正恩的關係，認為川普此舉等同於削弱了美國的制裁行動。不僅如此，拜登先前還曾公開稱金正恩是「暴徒」，選戰開打時更是不斷抨擊北韓，雙方的關係瞬間降至冰點。除此之外，拜登日前成立交接計畫網站，根據官網公布的上任後四大任務，處理北韓問題並非拜登的首要任務，更別說與北韓共同召開峰會。

據了解，歐巴馬上任後不久，北韓就曾經在平壤舉行核試驗與遠程導彈試射，2017年川普就職沒多久，北韓也發射了一枚導彈，因此從先例可知，北韓傾向於透過展現核武成就來挑釁美國。不過針對北韓是否會在拜登就職時進行核試驗，專家們則是各有見解。

▲北韓目前內部有許多問題，也讓金正恩忙得焦頭爛額。（圖／達志影像／美聯社）

南韓延世大學國際關係副教授魯樂漢（John Delury）認為，北韓在做出某些舉動前，經常會做出暗示，「如果你仔細看了他們的聲明，你會發現通常會暗示他們的方向，但我想說的是，目前沒有任何跡象顯示，他們打算進行重大挑戰或是試驗。」

前美國北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）也表示，對金正恩而言，時代已經不同了，他早在2017年就已經證明北韓擁有幾乎可以抵達美國大陸所有地方的洲際彈道導彈，此外，北韓國內今年也有許多緊迫的問題需要解決，不論是颱風或洪水的災情，又或者是疫情與經濟困境。

擁有豐富北韓談判經驗的美國前國務院助理國務卿李維亞（Evans J.R. Revere）提醒，他相信拜登敢對北韓提出的任何挑釁行為作出強烈反擊，包含立即恢復美韓大規模聯合軍演、在南韓與周遭地區增加軍事部屬、加強制裁強度，藉以孤立、削弱並壓榨北韓政權。

拜登早在競選總統時曾多次以「獨裁者」、「暴徒」等詞彙形容金正恩，將之比喻為希特勒，甚至更在第2場電視辯論會上公開稱其為流氓；而北韓也曾於去年11月透過《朝中社》發表社論，稱拜登為「瘋狗」、「老人癡呆末期」、「餓3天的雜種」、「醉心於掌權的老番癲」，還稱應將拜登「亂棍打死」。

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