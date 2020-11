SpaceX「天龍號」首趟送4太空人升空！　NASA合作直抵國際太空站

Watch Falcon 9 launch Crew Dragon on its first operational mission to the @space_station with astronauts on board → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/Sx1UE8lgsD

記者張靖榕/綜合外電報導

特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)的太空公司SpaceX,太空船「天龍號」在今年5月完成載人測試飛行後,已於今天乘載4名NASA太空人,在甘迺迪太空中心(KSC)完成發射任務並脫離成功,目的地為國際太空站。此為NASA與SpaceX首次合作進行正式載人升空發射任務。

獵鷹9號火箭與天龍號太空船組合,在佛州甘迺迪太空中心於當地時間15日晚間7點27分發射,此時是「瞬間發射窗口」,代表太空船若想趕上在地球上空繞軌運行的國際太空站的話,必須在此一時間正確發射。天氣也是一項重要因素,此前發射時間已因當地強風而延後24小時。

此行4名太空人中,3人為美國太空總署(NASA)成員,包括指揮官霍普金斯(Michael Hopkins),以及葛洛佛(Victor Glover)和沃克(Shannon Walker),另一名則是極具經驗的日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)太空人野口聰一。太空人替「天龍號」取了小名「韌性」(Resilience)。

▲SpaceX發射獵鷹9號(Falcon 9),天龍號(Dragon capsule)太空船稍後已成功脫離。(圖/路透)

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p.m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe