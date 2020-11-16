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SpaceX「天龍號」首趟送4太空人升空！　NASA合作直抵國際太空站

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記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的太空公司SpaceX，太空船「天龍號」在今年5月完成載人測試飛行後，已於今天乘載4名NASA太空人，在甘迺迪太空中心（KSC）完成發射任務並脫離成功，目的地為國際太空站。此為NASA與SpaceX首次合作進行正式載人升空發射任務。

獵鷹9號火箭與天龍號太空船組合，在佛州甘迺迪太空中心於當地時間15日晚間7點27分發射，此時是「瞬間發射窗口」，代表太空船若想趕上在地球上空繞軌運行的國際太空站的話，必須在此一時間正確發射。天氣也是一項重要因素，此前發射時間已因當地強風而延後24小時。

此行4名太空人中，3人為美國太空總署（NASA）成員，包括指揮官霍普金斯（Michael Hopkins），以及葛洛佛（Victor Glover）和沃克（Shannon Walker），另一名則是極具經驗的日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）太空人野口聰一。太空人替「天龍號」取了小名「韌性」（Resilience）。

▲▼SpaceX發射獵鷹9號（Falcon 9），搭載天龍號（Dragon capsule）太空船。（圖／路透）

▲SpaceX發射獵鷹9號（Falcon 9），天龍號（Dragon capsule）太空船稍後已成功脫離。（圖／路透）

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