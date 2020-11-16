「寫5封信求探望」療養院趕走失智婦　女兒淚崩：母親孤獨而死

記者黃翊婷／綜合報導

英國受到新冠肺炎疫情影響，大多數療養院因為政策限制，無法開放家屬探視。艾瑪（Emma Pearson）向媒體爆料，81歲的母親患有失智症，入住諾丁罕郡某療養院，後來病情惡化，她寄了5封電子郵件請求隔窗探視，結果不僅遭到拒絕，母親也被趕出來「等死」，最終於3個月後離世。

▲艾瑪想去療養院探望母親。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

根據英國《鏡報》報導，艾瑪聲稱，罹患失智症的母親瓦萊麗（Valerie Boxford）住在諾丁罕郡（Nottinghamshire）的療養院，因為疫情關係，平時只能透過視訊關心，有一天她發現母親的病況急速惡化，於是寄出5封電子郵件希望院方通融，讓家屬隔窗見面，結果遭到拒絕。

更讓艾瑪無法接受的是，7月1日她突然接到療養院的電話，說要驅逐瓦萊麗，「他們說我的電子郵件、電話和網路PO文給員工帶來壓力，也讓管理人員別無選擇，只能這樣做」，後來母親真的被移置到其他地方，最終於10月15日離世。

▲艾瑪認為母親是因為孤獨而死。

艾瑪哭著表示，母親是因為孤獨而死亡，如果療養院同意探視，相信母親不會就這樣離世，「她原本還可以跟我說話、自己吃飯，但後來她放棄了（指被驅逐之後），可能是以為我們拋棄了她。」

民間團體「弱勢族群關懷協會」（Care Campaign for the Vulnerable）聲稱，類似艾瑪母親這樣「不公平驅逐」的案例，自3月23日至今已經發生154次，而且這個數字恐怕只是冰山一角，或許還有其他相同遭遇的家庭不敢站出來。對此，英國衛生部表明會請相關單位介入調查，盡力找出控管疫情與家庭團圓之間的平衡，如果真的有不公平驅逐事件發生，必定會進行懲處。