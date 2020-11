「寫5封信求探望」療養院趕走失智婦　女兒淚崩：母親孤獨而死

記者黃翊婷/綜合報導

英國受到新冠肺炎疫情影響,大多數療養院因為政策限制,無法開放家屬探視。艾瑪(Emma Pearson)向媒體爆料,81歲的母親患有失智症,入住諾丁罕郡某療養院,後來病情惡化,她寄了5封電子郵件請求隔窗探視,結果不僅遭到拒絕,母親也被趕出來「等死」,最終於3個月後離世。

▲艾瑪想去療養院探望母親。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay,與本案當事人無關,下同)

根據英國《鏡報》報導,艾瑪聲稱,罹患失智症的母親瓦萊麗(Valerie Boxford)住在諾丁罕郡(Nottinghamshire)的療養院,因為疫情關係,平時只能透過視訊關心,有一天她發現母親的病況急速惡化,於是寄出5封電子郵件希望院方通融,讓家屬隔窗見面,結果遭到拒絕。

更讓艾瑪無法接受的是,7月1日她突然接到療養院的電話,說要驅逐瓦萊麗,「他們說我的電子郵件、電話和網路PO文給員工帶來壓力,也讓管理人員別無選擇,只能這樣做」,後來母親真的被移置到其他地方,最終於10月15日離世。

▲艾瑪認為母親是因為孤獨而死。

艾瑪哭著表示,母親是因為孤獨而死亡,如果療養院同意探視,相信母親不會就這樣離世,「她原本還可以跟我說話、自己吃飯,但後來她放棄了(指被驅逐之後),可能是以為我們拋棄了她。」

民間團體「弱勢族群關懷協會」(Care Campaign for the Vulnerable)聲稱,類似艾瑪母親這樣「不公平驅逐」的案例,自3月23日至今已經發生154次,而且這個數字恐怕只是冰山一角,或許還有其他相同遭遇的家庭不敢站出來。對此,英國衛生部表明會請相關單位介入調查,盡力找出控管疫情與家庭團圓之間的平衡,如果真的有不公平驅逐事件發生,必定會進行懲處。