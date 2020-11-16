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全球單日增66萬創新高！美破1100萬人染疫　英國首相強生自我隔離

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▲▼美國艾爾帕索（El Paso）拘役犯人幫忙抬運新冠肺炎（COVID-19）死者遺體。（圖／路透）

▲美國艾爾帕索（El Paso）拘役犯人幫忙抬運新冠肺炎（COVID-19）死者遺體。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間16日上午6點30分，全球累計5427萬3403例確診、131萬5767死；世衛組織（WHO）表示，全球單日通報66萬確診再創新高。美國突破1100萬人確診，南部鄰國墨西哥也正式成為全球第11個破百萬確診的國家。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計1100萬3469例確診、24萬6073死、414萬8444人病癒、1億6135萬1803人已篩檢。印度累計881萬4579例確診、12萬9635死；巴西累計584萬8959例、16萬5658死；法國超越俄羅斯成為第4大染疫國，累計191萬5713例、4萬2600死。

俄羅斯累計191萬149例、3萬2885死；西班牙累計145萬8591例、4萬769死。英國累計137萬2884例確診、5萬2026死，唐寧街於當地時間15日表示，首相強生（Boris Johnson）因於12日接觸後來確診的國會議員安德森（Lee Anderson），因此依照國民保健署（NHS）的規範建議，在唐寧街官邸進行自我隔離，期間將會繼續領導英國。

南美洲方面，阿根廷累計131萬491例確診、3萬5436死；哥倫比亞累計119萬9149例、3萬4031死；墨西哥累計100萬3253例、9萬8259死。

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