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上任5天匆匆下台！　祕魯「全國暴力示威」臨時總統宣布請辭

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▲▼祕魯國會彈劾畢斯卡拉（Martin Vizcarra）引爆示威，臨時總統梅禮諾（Manuel Merino）下台。（圖／路透）

▲臨時總統梅禮諾呼籲全國人民平息抗議，重回團結。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

祕魯臨時總統梅禮諾（Manuel Merino）於當地時間周日（16日）宣布，將請辭總統職位下台，結束僅只5天的在位時間。請辭原因在於原總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）與國會互鬥，最終被國會彈劾下台，卻引起街頭連日暴力抗議，梅禮諾在位期間，街頭天天擠滿抗議人群。

根據CNN報導，梅禮諾在周日向祕魯人民宣布，「我想讓全國都知道，我堅定請辭總統職位，並呼籲全祕魯人重回和平與團結。」他表示將會盡全力保證憲法繼承的權利，並協助國會做出決定，讓祕魯能繼續向前進。

▲▼祕魯國會彈劾畢斯卡拉（Martin Vizcarra）引爆示威。（圖／路透）

▲▼祕魯國會彈劾畢斯卡拉（Martin Vizcarra）引發示威。（圖／路透）

▲▼祕魯國會彈劾畢斯卡拉（Martin Vizcarra）引爆示威，臨時總統梅禮諾（Manuel Merino）下台。（圖／路透）

梅禮諾在出任臨時總統之前是國會主席，在國會指控貪汙並彈劾畢斯卡拉後，便由他接手上任。畢斯卡拉至今否認貪汙指控，而他被彈劾的消息點燃了人民怒火，自9日開始連續6個晚上，許多祕魯人都走上街頭，抗議國會決定。

暴力示威在14日傳出2死94傷，檢察官辦公室已針對2起死亡案件展開調查。祕魯監察員辦公室持續監看示威者的動態，並在社群媒體上呼籲不要對示威者發射催淚瓦斯與橡膠子彈。

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