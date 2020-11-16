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《金融時報》：RCEP促亞洲貿易區統合　中日韓都是贏家

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▲▼ 東京港,貿易,貨櫃。（圖／路透）

▲亞太超級經濟圈成形。（圖／路透）

文／中央社東京15日綜合外電報導

15個亞太國家今天簽署「區域全面經濟夥伴協定」（ RCEP），令區域經濟整合邁出重大一步。英國「金融時報」報導，最大贏家包括日本和韓國，而RCEP帶來的產品降價也將惠及歐美。

RCEP擷取東南亞國家協會（ASEAN）10國原本各別貿易協議的大部分，再加入中國、日本、韓國、澳洲和紐西蘭，形成一份多邊貿易協議，涵蓋約全球經濟產值的1/3。

美國布朗德斯大學（Brandeis University）國際金融教授白崔（Peter Petri）指出，從某些標準來看，RCEP是歷史上最大規模自由貿易協議，「約30%的全球人口包含在內」。

● 中日韓首份自由貿易協議

與其他自由貿易協議相較，RCEP有兩項因素格外重要。首先是關於原產地規則，也就是確認產品生產地的標準。原本東協國家各別貿易協議全採用不同的原產地規則，但RCEP消除所有差異。

新加坡顧問機構「亞洲貿易中心」（Asian Trade Centre）的執行長艾姆斯（Deborah Elms）解釋：「當你替RCEP製造一項產品，將適用所有15個成員國。你只需要一張文件。」

RCEP的第二項重大意義，是中國、日本和韓國之間首份自由貿易協議。儘管這份協議相當粗淺，但仍是重要一步。白崔表示：「RCEP讓他們（中日韓）能夠達成某些事。若只靠他們彼此努力，要達成這些事有很高的政治難度。」

● 比TPP弱？

RCEP與亞太地區另一份貿易協議「跨太平洋夥伴協定」（Trans-Pacific Partnership，TPP）相較，企圖心相對較小。RCEP只取消90%的關稅，TPP則幾乎將關稅100%取消。

此外，RCEP大致未觸及農業，關於服務業的部分也有利有弊，且相對上幾乎未對產品設定共同標準。

白崔指出：「RCEP的一大重點，是區域內的國家差異度相當大，有大國和小國，富國和窮國。規則基本上納入所有這些分歧的利益。」

● 中國軟實力將壯大

不過，RCEP受到的普遍批評之一，是中國佔據龐大份量，尤其在印度退出協議後，這樣的質疑聲音更響亮。

RCEP讓中國在訂定區域貿易標準上享有更重要發言權，若北京以合作方式運用這項權力，中國的軟實力將壯大。白崔表示：「這很可能對中國非常有利。」

艾姆斯也說，中國單就經濟規模就能在RCEP內部扮演重要角色。「RCEP從來不是由中國帶頭或推動，這是東協的協議。但一旦協議生效，東協很難繼續坐在駕駛座。」

美國在總統川普帶領下退出TPP後，如今身處兩個亞洲主要貿易協議團體之外。這代表當亞洲訂定自身貿易規則時，傳統上全球兩大貿易強權美國和歐洲聯盟（EU）都將無法置喙。

● 朝亞洲單一貿易區邁進

RCEP要經過各國批准將需花點時間，部分關稅條款生效甚至要等更久，但這份協定很可能將形塑未來的亞洲貿易。白崔指出：「東協內部協議將隨時間改善，儘管過程通常緩慢，但這不是終點。」

如今RCEP簽署，最重要影響之一可能是加快中日韓三方自由貿易協議談判速度。由於這三國都是製造和科技強國，若達成協議，將會是全球商業活動的重大發展。

但RCEP帶來的最重要結果，可能是亞洲朝向形成單一貿易區邁出第一步，例如像歐洲和北美。艾姆斯表示：「亞洲合為一體，但目的是為了向其他市場出售貨物。」

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