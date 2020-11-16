不爽沒加薪！他開25噸怪手破壞老闆「300萬愛車」鏟斗猛插全毀

▲不爽沒被加薪！他喝醉開怪手狠砸老闆愛車。（圖／翻攝自臉書／YappApp）



圖、文／CTWANT

英國一名53歲建築工人，日前因工作表現不佳，被老闆唸了幾句，並要求他馬上回家，工人心情不好便跑去喝酒，他喝得醉醺醺後又回到工地，趁著沒有人注意時，跳上平常工作用的25噸挖土機，衝撞並狠砸老闆的愛車，其他員工聽見巨大聲響後，連忙跑出來阻止，才沒有造成更大的損害。

根據《Telegraph & Argus》報導，達倫（Darren Verity）闖進怪手駕駛室後，馬上加速衝撞老闆湯瑪斯（Thomas Crompton）這輛價值新台幣300萬的愛車，並用鏟斗用力插進車內，將車輛吊到半空中，再狠狠甩落地面，接著又衝向另一輛卡車「搞破壞」，同事們聽到騷動後，趕緊衝上前去阻擋。

▲不爽沒被加薪！他喝醉開怪手狠砸老闆愛車。（圖／翻攝自臉書／YappApp）

達倫冷靜下來後表示，因為其他同事都有調漲薪水，自己卻沒有加薪，一時憤怒之下才會砸車，他還透露本來打算放火燒死工廠所有人。據悉，達倫最近被另一半拋棄，又碰巧有2位親戚接連離世，身心狀況疑似已經出了問題，而老闆湯瑪斯可能正是壓垮他的最後一根稻草。

▲不爽沒被加薪！他喝醉開怪手狠砸老闆愛車。（圖／翻攝自臉書／YappApp，下同）

對此，湯瑪斯也有話要說，其實先前就已經給過達倫5、6次機會，雖然沒有幫他加薪，但過去曾多次讓他預支薪水，甚至還額外借錢給他，所幸這次事件是發生在禮拜六，倘若是平日恐會造成嚴重傷亡。達倫隨後就被警方逮捕，並依2項破壞罪起訴，近日判決出爐處以14個月有期徒刑。

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