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型男飛行員「失蹤4年」遺體找不到！　最後身影竟在垃圾箱旁

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／Please Help to Find Corrie）

▲柯里已經失蹤4年。（圖／翻攝自Facebook／Please Help to Find Corrie

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名23歲飛行員柯里（Corrie McKeague）在2016年9月24日時，於一間酒吧喝酒後失蹤，一項調查顯示他在喝醉後自行爬入一個工業垃圾箱，人可能跟著垃圾一起被載到掩埋場裡，不過警方耗費了215萬英鎊（約8288萬台幣）進行2次大規模的搜查，最後還是沒有找到人或是遺體，至今下落仍不明。

根據《太陽報》報導，23歲的柯里當時已經在空軍服役3年，事發當天他開車與同事見面喝酒，但卻從此失去了蹤影，再也沒有出現過。警方獲報後立即開始進行搜索，其中一項調查顯示，9月24日凌晨的3點25分是他最後被目擊的時間，監視器拍到他走進一處都是工業垃圾箱的地方，而他也被認為在酒後爬進垃圾箱，人就這樣跟著垃圾一同被送到垃圾掩埋場當中。

當時警方耗費了215萬英鎊的錢，在垃圾掩埋場裡進行2次搜索，但仍舊沒有找到遺體。對此，柯里的媽媽尼古拉（Nicola Urquhart）則告訴媒體，她曾經接到2通線索電話，其中一通是從公共電話打來的，那一頭的陌生人跟她說，柯里出事那天晚上遇到搶劫，嫌犯正是他認識的人，但途中出了錯，所以他們把人丟進了垃圾箱裡。

另一通電話則是一名女士打來的，女士表示她的丈夫是一名計程車司機，事發當天老公載到了柯里，但因為柯里狀態不好所以老公把車停下來並把人拖出，最終用球棍打了柯里的頭後把人棄置在一處樹林中。

報導中指出，這兩通2電話內容皆未被警方採信，儘管柯里的爸媽在社交媒體上成立了「找尋柯里（Find Corrie）」專業，希望可以獲得更多線索，但案件發生至今已經過了4年，他們似乎也已經接受兒子被認為死亡的事實，整起事件也將在2021年進行複審。

This is what the rubbish looks like in the bin they say corrie got in, always see through bags that are filled with very...

Please Help to Find Corrie 發佈於 2020年11月14日 星期六

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