離開白宮不怕沒錢賺！傳川普海外「開金口」秒賺5700萬

▲川普敗選後家庭可能隨之分崩離析，不過卻可成為演講吸引目光的題材。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國現任總統川普認為郵寄選票在計票上存在舞弊爭議，因此不承認自己敗選，儘管法院訴訟仍在進行中，卻一度在白宮玫瑰花園表示「誰知道下屆政府是誰執政」。外界指出，川普離開白宮後，除了恐與妻子梅蘭妮亞離婚，還得面臨大批債務；不過已經有美媒引述業界人士說法，曝光川普光是一場演說價碼就高達100萬美元，海外場次更是能翻倍至200萬美元（近新台幣5700萬元）。

根據美國娛樂網站《TMZ》報導，鑑於川普在普選票上獲得高達7200萬名美國民眾支持，預估其卸任後的人氣仍舊是炙手可熱，共和黨或是右翼團體都有可能邀其出席演講，且先前在中東問題上，川普深獲以色列支持，並在俄羅斯廣結人脈，因此卸任後可能前往以、俄兩國演講。

事實上，就連即將成為「前第一家庭」的川普家人也能沾到卸任後的光環，第一夫人梅蘭妮亞在美國的每場演說價碼，介於12萬5千至17萬5千美元之間，而這前提是與川普維持婚姻關係；不過一旦離婚後，梅蘭妮亞若以白宮內幕，以及自己與川普婚姻的愛恨情仇全當成寫作題材出書，價碼恐怕還會往上攀升。

▲川普長女伊凡卡2016年以前就有出書經歷，且有自己的品牌。（圖／達志影像／美聯社）

而川普的長女伊凡卡，由於在父親問鼎白宮前就已是作家，且擁有自己的品牌，在出色的文字表現能力加持下，預估其每場國內演說價碼可達7萬5千至10萬美元之間，海外場次則可略為提升至12萬5千美元。

不過儘管以商業起家的川普鬼點子極多，一家人吸金功力可不是開玩笑，但報導也指出礙於與現有客戶之間的政治考量，目前仍舊無公關公司或經紀公司與川普家族接洽，若稍有不慎，可能會激怒現有客戶，引爆大批客戶外流危機。

據悉，川普前政治助手紐曼（Omarosa Manigault Newman）透露，梅蘭妮亞正等待明年1月20日川普搬出白宮後，親手斬斷維繫15年的婚姻，也因此川普家族與婚姻秘辛恐怕還是近來最火熱的題材之一。

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