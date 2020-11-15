美金融大亨挺台　喊話拜登：下一步應「承認台灣主權」！

▲美國民主黨總統候選人拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧日前指出，「台灣不是中國的一部分」。這句話獲得知名避險基金大亨巴斯（Kyle Bass）的認同，他不但透過推特強調此事，更喊話民主黨總統候選人拜登，接下來應該要承認台灣主權。

巴斯12日轉發拜登與日本首相菅義偉的談話，內容提及釣魚台（日稱「尖閣諸島」）適用於《美日安保條約》第5條。令人關注的是，在同篇貼文當中，他並未針對日本發表看法，反而特別標註「台灣不是中國」（#TaiwanIsNotChina），更向拜登喊話，下一步要承認台灣主權。

到了14日，巴斯再度轉發與台灣有關的消息，也就是美國務卿蓬佩奧受訪所提及的「台灣非中國一部分」言論。他直言，台灣官員們將要出訪華府，與美國進行經濟、國防方面的會談，且在目睹香港失去基本人權與民主的此刻，「台灣永遠不會允許中國共產黨政府對他們做出一樣的事」。

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