醫高材生「挑戰45cm洞穴求生」　全身卡死待救24hrs…最後遭灌漿封印埋葬！

▲瓊斯當時等待救援的畫面，未料最後仍不敵大自然的殘酷。（圖／翻攝自Utah County Sheriff’s Office）

記者陳亭伃／綜合報導

對於喜歡挑戰極限運動的人來說，當中的未知與刺激、克服就是最迷人之處，但也可能隨時賠上性命。26歲的瓊斯（John Edward Jones）是名「洞穴探險家」，喜歡挑戰各種不同大小的洞穴攀爬，未料卻在2009年一次的探勘中，因為完全卡死在只有45公分寬的洞穴，最終於候援過程喪命。

根據英國《每日星報》報導，瓊斯過去曾挑戰許多跟身形幾乎貼近的洞穴，享受每次的未知刺激，但就在最後一次挑戰堅果石灰洞 （Nutty Putty Cave）時，因為洞穴其中一段的空間實在太過狹小，整個人卡死，而他的弟弟賈許（Josh）發現之後想要救援，試圖伸手拉住瓊斯的小腿，但卻沒有成功，差點也讓自己被卡死在裡面。

最終賈許沒辦法單獨救出哥哥，決定爬出去向外求援。當地警方救援隊抵達時，開始嘗試救援瓊斯，但卻發現他所卡住的地方，是一段凹折處。救援人員羅迪（Shawn Roundy）表示，「洞穴內真的非常狹窄，救援人員幾乎勾不到」。好不容易將他緩慢移向洞口時，瓊斯當時已受困至少8小時，醫護人員替他靜脈注射，並且給他一些食物與水，也讓他能打電話給妻子。

就在大家鬆了一口氣時，瓊斯的狀況卻急轉直下，設備突然故障導致繩索鬆脫，讓瓊斯又掉回原本的縫隙中，等同進展全歸零。救援人員表示，當下瓊斯的身體狀況已經到了一個極限，但精神是好的；受困來到24小時，瓊斯身上的壓迫與壓力已經太大，開始出現反應遲鈍的情況，最後在午夜前心臟驟停死亡。

▲瓊斯最後被長眠在卡死的洞穴內。（圖／翻攝自維基百科）

瓊斯是一名醫學院學生與父親，他的離去讓妻子痛苦不已，但是這項救援行動從救活人變成屍體，所有人討論，「當瓊斯已經沒有自主移動的能力，是否還要再將他拉出」。而最後決定，將瓊斯留在原地，並以混凝土灌入將洞穴封住，讓他長眠與此，並且設立牌碑紀念他。