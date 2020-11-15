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關稅91％廢除！亞太15國今簽署RCEP　日媒：有助提升汽車業競爭力

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▲▼ 東京港,貿易,貨櫃。（圖／路透）

▲日媒報導，日本、東協10國、澳洲、紐西蘭等15國15日簽署，以工業產品為主，整體的關稅廢除率達91%。圖為東京港。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京15日專電

中國、日本、東南亞國家協會（ASEAN）10國、澳洲等15國，今天舉行視訊高峰會簽署全球最大貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），整體關稅廢除率高達91%。

「讀賣新聞」報導，日本、東協10國、澳洲、紐西蘭等15國今天即將簽署的RCEP，以工業產品為主，整體的關稅廢除率達91%，若汽車零件等關稅廢除，將有助汽車業者提升競爭力。

日本首相菅義偉昨天在首相官邸（行政中心）對媒體表示，簽署區域全面經濟夥伴協定可向全球宣傳日本擴大自由且公平的經濟圈的立場，盼與相關國家合作。

對日本來說，簽署RCEP是日本與中國、韓國首度簽署自由貿易協定。印度雖然2019年底退出談判，但區域全面經濟夥伴協定15國同意，印度可參與今後的會議。

有關RCEP的關稅廢除率，在考慮到參加國的經濟狀況下，允許各國有保護的項目，但關稅廢除率達整體項目9成以上，逼近「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的水準。

區域全面經濟夥伴協定會員國對日本產品的關稅廢除率，中國86%、韓國83%，其他國家是86%至100%。

具體來說，電動車（EV）的馬達、蓄電池零件、鋼鐵製品等列為撤除關稅的對象。出口中國的電動車用電池零件的關稅率（6%）在RCEP生效第16年廢除。透過遍及全亞洲的供應鏈，將更容易進行交易。

農產品也是，在中國頗受歡迎的日本產干貝、日本酒等的關稅將廢除。

各國出口至日本的關稅廢除率為81%至88%。中國86%、韓國81%、東協10國等88%。

日本重新調整稻米、牛肉、豬肉、乳製品等「重要5項目」，將這些從廢關稅對象剔除。日本政府對於可能與日本國內生產業者形成競爭的酒類，像是紹興酒、馬格利酒（韓國濁米酒）等的廢關稅是RCEP生效後第21年。

在規則方面，區域全面經濟夥伴協定明載重視企業的自由活動，禁止或限制外商設管制規範或政府介入。例如迫使外商須進行技術轉移、要求電子商務交易的企業安裝電腦伺服器等設備等都禁止。這類的介入常是在中國投資或設廠的外商的隱憂。此外，針對智慧財產權的保護，政府有義務防止商標的惡意取得。

RCEP簽署後，至少要15個會員國過半數完成國會批准的程序才會生效。日本政府預定向2021年召開的國會提出RCEP批准案，期待區域全面經濟夥伴協定早日生效。

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