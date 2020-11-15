華府「川粉大遊行」對上反對者…正面開戰！1男遭背刺　2警掛彩

▲美國華府的「川粉大遊行」爆發肢體衝突。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普連任失利，成千上萬名支持者14日來到首府華盛頓特區示威，抗議大選「舞弊」，但慶祝拜登勝選的民眾也走上街頭遊行，雙方發生對峙與衝突，一名年輕男子背部慘遭刺傷，2名警察掛彩。

AMAZING! Can hear you all from the West Wing Colonnade. A beautiful day in Washington, D.C. THANK YOU, PATRIOTS!! #MAGA pic.twitter.com/RJJ8bvYlfr — Dan Scavino (@DanScavino) November 14, 2020

▲數萬名川普支持者聚集在華府白宮外，聲援總統川普。（圖／路透社）

美國總統川普連任失利，成千上萬名支持者14日來到首府華盛頓特區示威，抗議大選「舞弊」，但慶祝拜登勝選的民眾也走上街頭遊行，雙方發生對峙與衝突，一名年輕男子背部慘遭刺傷，2名警察掛彩。

綜合外媒報導，陰謀論者、「美國女性優先」（Women for America First）、白人民族主義團體「驕傲男孩」（Proud Boys）等右翼人士紛紛現身華府街頭，在白宮附近聚集，堅稱川普正當連任。川粉們高舉「史上最棒總統」、「停止偷走（大選）」、「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）標語。

▲川粉大遊行晚間與反對群眾爆發衝突，導致多人受傷，警方也出動驅散人群。（圖／路透）



該活動有好幾個名字，包括「讓美國再次偉大百萬大遊行」、「為川普遊行」與「停止偷走華盛頓特區」，一整天大致和平，但晚間8時左右，川粉與反對群眾爆發肢體衝突。根據當地警消，一名20多歲年輕男性背部遭到嚴重刺傷，緊急送醫，還有2名警察在驅散人群的過程中掛彩。另外，至少20人被捕，其中4人違反槍枝規定，2人涉嫌一般攻擊，1人擊警，2人行為不檢。相關單位在現場發現7支槍械，但目前仍不清楚屬於哪一方。

根據《華盛頓郵報》，一小群川粉上午被拍攝到把「黑人的命也是命」廣場（Black Lives Matter Plaza）的反種族主義與警察暴力藝術作品撕毀。但是，反對群眾也被目擊來到販售川普商品的攤販前掀桌，偷走川普帽子與旗幟，放火燃燒。

▲川普透過窗戶向支持者揮手致意。（圖／路透）

川普13日就曾表示，他看見大家的熱情支持，感覺非常「暖心」，「我甚至可能停下來打招呼」。他14日上午10時左右前往維吉尼亞州史特林（Sterling）自家高爾夫球場時，也讓車隊緩慢經過示威群眾，向粉絲揮手致意，事後更在推特轉發數萬鐵粉集結聲援的空拍照，「我們終將勝利！」

ANTIFA SCUM ran for the hills today when they tried attacking the people at the Trump Rally, because those people aggressively fought back. Antifa waited until tonight, when 99% were gone, to attack innocent #MAGA People. DC Police, get going — do your job and don’t hold back!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

川普稍晚也在推特上表示，反法西斯主義運動（ANTIFA）的「廢物」試圖攻擊川粉，卻遭遇激烈反擊，因此落荒而逃，「ANTIFA一直等到今晚，99％的人都離開時，才開始攻擊無辜的MAGA民眾。華府警察，動起來，做好你的工作，不要退縮」！



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