櫃子一開「竟是乾屍」斷氣已3年！　同住伴侶慘患病入院

▲公寓屋主原本是在9月下旬進屋打掃，準備把房子對外出租，沒想到卻發現莫尼克的遺體。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中地點並非新聞事發地）

記者詹雅婷／編譯

比利時港口城市安特衛普（Antwerp）一處民宅發生離奇事件，當地房東今年9月下旬打掃住房，準備將其對外出租時，意外發現櫃子內部有一具60多歲女性乾屍，且已存在3年之久。現已知當年同住伴侶早被接往醫療機構，該市有關單位現已展開進一步調查。

《布魯塞爾時報》12日指出，該具女性乾屍名為莫尼克（Monique），生前與62歲女性伴侶麗塔（Rita）同住在安特衛普市中心一處公寓。但依據麗塔先前的說法，莫尼克早在2017年就已經罹癌過世，外傳當時就已經下葬，如今回頭來看，事實顯然並非如此。

當局將針對莫尼克確切死因進行調查，但遺體狀態不佳，未來查驗作業具挑戰性，而調查人員也會針對麗塔精神狀況深入了解。據悉，麗塔因患有高沙可夫症候群（Korsakoff syndrome），也就是出現近事遺忘、時間空間定向障礙等選擇性認知功能障礙，目前人正在醫療機構。

當地官員認定，莫尼克的遺體已在該間公寓存在有3年之久。消息指出，公寓屋主原本是在9月下旬進屋打掃，準備把房子對外出租，沒想到卻發現莫尼克的遺體。

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