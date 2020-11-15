全球最大自貿協定RCEP正式簽署　亞太15國聯手打造超級經濟圈

▲RCEP將取消各方之間90%的進口關稅。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

全球最大自貿協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）15日稍早正式簽署，以線上視訊方式進行，由15個亞太成員國聯合簽署。

路透社報導，RCEP在東協線上會議期間簽署，將鞏固中國作為東南亞、日韓的經濟夥伴地位，也能幫助北京政府減少對海外市場技術的依賴。此外，儘管美國民主黨總統候選人拜登未來上任可能讓美國重新回歸跨太平洋夥伴關係協定（TPP），但這在短期內並不會發生，因為拜登政府首要優先課題為美國境內的新冠肺炎疫情。

RCEP現行成員國為10個東盟國，加上中國、日本、南韓、澳洲及紐西蘭（印度中途退出），佔全球近三分之一的人口，佔全球GDP約三分之一。而上述10個東盟國，則是包括印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸、越南。

「區域全面經濟夥伴協定」旨在透過削減關稅及非關稅壁壘，創建橫跨10多國的自由貿易協定，談判涉及貨貿服貿、經濟技術合作、中小企業等10多個領域，要在協定生效20年內取消各方90%的進口關稅，改善區域內商品及服務市場准入門檻。

►亞洲超級經濟圈！全球最大自貿協定RCEP今簽署 中國獲益最多

►簽署全球自貿協定RCEP！文在寅籲「抗擊保護主義」：迎向共生合作

聽Podcast掌握美選及國際局勢