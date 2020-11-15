馬斯克親曝「最新病況」！　狂追新冠檢測「2陰2陽」問題出在哪

▲特斯拉與SpaceX創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）在推特親揭現況。（圖／視覺中國CFP）

記者吳美依／綜合報導

特斯拉與SpaceX創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）於13日表示，自己接受4次新冠肺炎檢測後，竟獲得「2次陽性、2次陰性」的矛盾結果。他14日晚間發文解釋，自己「很有可能」確實染疫了。

Am getting wildly different results from different labs, but most likely I have a moderate case of covid. My symptoms are that of a minor cold, which is no surprise, since a coronavirus is a type of cold. — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2020

49歲的馬斯克14日推文回應是否確診，「我從不同實驗室獲得截然不同的結果，但最有可能的是，我染上症狀溫和而輕微的新冠肺炎」。他提到，其目前症狀類似小感冒，「這並不奇怪，因為新冠病毒也是一種感冒」。

What is the general population (no knowledge of symptoms) accuracy of a sars-cov2 PCR test & is it possible to generate a false positive if you simply run enough cycles? — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

馬斯克追根究柢，試圖找出導致檢驗結果矛盾的問題出在哪。他提問，新冠肺炎PCR檢測的準確度究竟是多少，若採檢次數夠多，是否可能出現偽陽性結果，「如果熟悉PCR檢測或相關產業的人士能夠出面解釋，那將會是很棒的一件事」。

馬斯克稍後親自詢問了一些實驗室，他得到的回應是，低於30次的檢測結果可靠，但超過40次就不是如此了。一名網友在下方留言指出，這個說法與《英國醫學期刊 》（The BMJ）發表的最新發現相符。

馬斯克13日使用美國BD公司（Becton Dickinson）旗下的快速篩檢裝置做了4次新冠肺炎檢測，居然在「相同機器、相同試劑、相同護理師」操作的情況下，出現了2次陽性、2次陰性的結果，發文批評「離譜」。

外媒紛紛報導，馬斯克新冠肺炎檢測陽性。但他也抱怨表示，許多報導沒有在標題提到「2次陰性」這個同樣正確的事實。

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