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奧迪R8飛速衝破圍欄　整台「變廉價割草機」爛在路旁…駕駛生死曝光！

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▲▼一輛奧迪超跑撞爛在公路旁，惹眾人心疼。（圖／翻攝自manchestereveningnews）

▲一輛奧迪超跑撞爛在公路旁，惹眾人心疼。（圖／翻攝自manchestereveningnews）

記者陳亭伃／綜合報導

許多人一生的夢想都是可以開著天價超跑奔馳，但當發生意外時，可能會令旁人相當心疼。英國曼徹斯特日前一處高速公路旁，一台奧迪R8失控打滑，直接噴出旋轉，一路撞進了一旁的樹木與草地堆中，車頭當場全毀之際，讓路過的用路人也擔憂駕駛人的生命安危。

根據英國《鏡報》報導，這輛價值11萬英鎊（約台幣413萬元）的奧迪R8超跑，是許多人的夢想愛車，然而卻發生碰撞意外，當時因為失控打滑直接撞進一旁的草叢中隨後停下，但昂貴的超跑必有其「防禦能力」，撞擊力道雖大，車頭也毀壞，但因為安全氣囊成功彈開，因此駕駛竟毫髮無傷的爬出、鈑金也沒有受到太多損壞。

警方抵達現場時，也被這台超跑的堅硬能力驚呆，因就外觀來看，並沒有特別嚴重的損壞，只是卡在草叢中動彈不得、所有安全氣囊都爆開，於是立刻找來拖吊業者協助處理後續。

不少網友看到照片，都直呼：「真的是一分錢一份貨啊！」、「估計一般車很可能已經翻覆」、「鈑金很厚就是安全」、「修繕費可能也很驚人，畢竟車價本身就很高」、「看了真的好心疼啊！」

Oh dear.

Manchester Evening News 發佈於 2020年11月14日 星期六

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