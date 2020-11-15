巴西辣模PO激短裙照大秀翹臀　按讚名單驚見「教宗方濟各」！

實習記者周依儒／綜合報導

巴西辣模娜塔莉亞（Natalia Garibotto）日前在IG上PO了一張自己身穿超短上衣、超短迷你裙和吊帶襪的辣照，只見照片中的她扶著櫃子，對著鏡子擺出性感姿勢，大方露出又翹又圓的屁股蛋，吸引超多網友前來點讚分享。不過點開按讚此篇貼文的人數一看，卻驚見天主教教宗方濟各的帳號也是其中之一，引起不少爭論。

▲教宗方濟各被抓包點讚巴西辣模的性感照。（圖／翻攝自instagram／nataagataa）



綜合外媒報導，娜塔莉亞10月初在IG上傳了一張自己的性感辣照，不過日前外國流行網站《Barstool Sports》卻在推特發出了一張IG截圖，照片內容為曾幫娜塔莉亞這張照片按過讚的所有帳號，而最吸引目光的則是，這些帳號中居然出現了天主教教宗方濟各的IG帳號！《Barstool Sports》還在貼文中表示「教宗也超浴火焚身」。

不少網友看到後紛紛轉發，「我連對教宗有IG這件事都感到很意外」、「他只是想祝福她」等等。也有網友留言暗酸天主教神職人員的兒童性侵事件，「至少他不是小孩」、「我還以為他們只喜歡小男生」、「這是她比小男孩好的意思？」等等。

對此，仍有許多網友認為方濟各身為宗教領袖，按讚這樣的照片著實對形象不太好，因此也呼籲教宗趕緊收回愛心。不過娜塔莉亞本人倒是對自己的辣照引來各方關注一事很大方，還幽默表示，「真的是傳奇耶！至少代表我可以上天堂嗎？」