亞洲超級經濟圈！全球最大自貿協定RCEP今簽署　中國獲益最多

▲RCEP將取消各方之間90%的進口關稅。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

全球最大自貿協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）預定15日簽署，自東盟國家2011年首度提出構想迄今已走過近10個年頭，如今囊括15個成員國的自貿區協定將正式啟動，整合亞太區域經濟。以下為您整理英國廣播公司（BBC）以及新加坡海峽時報所報導的三大看點。

一、RCEP是什麼？有誰加入？

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）旨在透過削減關稅及非關稅壁壘，創建橫跨10多國的自由貿易協定，談判涉及貨貿服貿、經濟技術合作、中小企業等10多個領域，要在協定生效20年內取消各方90%的進口關稅，改善區域內商品及服務市場准入門檻。

目前RCEP成員國是10個東盟國，加上中國、日本、南韓、澳洲及紐西蘭（印度中途退出），佔全球近三分之一的人口，佔全球GDP約三分之一。而上述10個東盟國，則是包括印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸、越南。

外傳協定國對印度抱持正面接納態度，將為該國隨時敞開大門。一旦印度加入，佔據全球GDP份額及龐大經濟圈人口總數將大幅增加。

二、受益者是誰？

只要是RCEP成員國都將受益。中國學者Jason Ji表示，有了眼前全球最大的貿易協定，柬埔寨、泰國、越南GDP及出口量將增長，關鍵受益產業則是泰國建築業、星馬加工食品行業及寮國製造業。

另據新加坡社會科學大學講師Pan Zhengqi，RCEP有助促進複雜的供應鏈，將會提振南韓電子產業；越南則是因為較低的關稅壁壘及市場准入條件改變等因素，讓電信、紡織、鞋類行業獲益。至於身為全球最大貿易國的中國則會取得最大獲益，因為有鑑於龐大進出口能力，製造業、服務業都會獲得提振，且依據協定的專業技術交流，也將有助中國。

三、RCEP對中國的意義

隨著美中貿易戰持續，中國勢必另尋突破口，加上一帶一路戰略背後所要歷經的重新構建全球貿易體系，RCEP將成為重要基礎，為北京政府制定貿易規則爭取主動權。

另一方面，原本包含美國在內的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）被視為制衡RCEP的力量，而RCEP囊括印度是為了制衡中國，但上述2種狀況均未成功達到目的，因為川普上任後退出TPP，而印度因擔憂中國商品湧入等因素遲遲對加入RCEP猶豫不決。

▲本屆東協（ASEAN）峰會由越南主辦。（圖／路透）

隨著民主黨總統候選人拜登勝選，美國重返跨太平洋夥伴關係協定（TPP）可能性增加，此時簽署RCEP無疑是符合中國利益。Pan Zhengqi認為，「在美中貿易戰以及全球保護主義抬頭之際，RCEP為中國提供喘息契機。」

分析指出，RCEP是中國在亞洲影響力增強的表現，也是在亞洲位居主導地位的北京政府，在貿易領域對抗美國的必然結果。

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