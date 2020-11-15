一碰熱水就命危！小妹「對水過敏」　眼淚流汗通通都致命…連醫師都不敢信

▲小妹只要碰到水，身體就會過敏甚至因此致命。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

每個人的生理構造中，多少對一些東西會產生過敏，然而這名國外的12歲小妹，過去曾是一名游泳好手，未料有天卻意外發現自己的皮膚只要碰到水，就會起大片的「詭異紅疹」，甚至就連哭的時候，淚水滑過的地方也會出現紅疹，如今診斷出她只要泡澡或碰到熱水，很可能就會出現致命的危險。

根據英國《太陽報》報導，麥克拉文（Danielle McCraven）在發病前就跟一般的孩子無異，會去上游泳課或是任何的戲水行程，直到一年前她發現自己碰到水的時候，就會全身發癢或是疼痛，家人帶她到多處就醫的結果，認為麥克拉文應該是過敏徵狀，但未料竟然是對「水」過敏。

這嚴重影響到麥克拉文的生活作息，因為她不僅愛玩水，甚至因為生理上的過敏反應，讓她在哭泣的時候，淚水接觸到的地方，也會出現過敏的狀況。麥克拉文的媽媽表示，對女兒說是非常痛苦，甚至連洗澡都不行，如果太嚴重，很可能會休克或是進入肺部，出現生命危險，「看到紅疹佈滿她的全身，我很擔心我會失去她。」

據悉麥克拉文所罹患的是水生性蕁麻疹，因此洗澡會讓她發癢疼痛，求助多名醫生之後，竟還有醫師堅持認為「沒有對水過敏」這件事，堅持是因為病患洗了過熱的水。直到現在麥克拉文甚至還對自己的汗水過敏，加上住家環境也較為潮濕，讓她不得不與過敏藥相依為命。