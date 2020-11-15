陸海空3軍全淪陷！南韓「疫情嚴峻」日增破208例　恐爆新波感染潮

▲南韓近期新冠疫情持續拉警報。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情仍不斷快速擴散，單日確診病歷繼昨（14）日的205起，今（15）日又刷新近74天的新紀錄達208起，連續8天維持3位數，且疫情不斷在各地的療養院、醫療院所、校園、職場、咖啡廳、家族聚會擴散，而陸海空三軍各傳出新增病例，加上週末篩檢人數較平日少，疫情趨於嚴峻之情勢可以想像。

根據《韓聯社》報導，截至15日0時為止，南韓防疫當局15日上午9時30分共通報208起新增病例，其中176例為境內感染、32例為境外感染，目前南韓共累計28546例確診、493例死亡。

▲南韓政府擔憂，工會於周末上街爭取勞權，可能加速疫情擴散。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈地區來看，首都圈新增124例（首爾佔81例、京畿道佔41例、仁川佔2例）；江原道新增19例；忠清北道與全羅南道各新增8例；光州新增7例；忠清南道新增5例；慶尚南道新增3例；慶尚北道新增2例。

從新增的群聚感染案例來看，首爾市江西區某三溫暖從7日起傳出確診者後，共累計9例；首爾市江西區某間醫院也傳出10例確診。

先前的群聚感染案例中，首爾市東大門艾斯希望照護中心（에이스희망케어센터）累計59例；首爾市銅雀區某咖啡廳累計16例；京畿道加平郡某補習班累計22例；江原道麟蹄郡某親友聚會累計21例；忠清南道天安市電話客服中心累計42例；慶尚南道駟川市某夫妻相關確診案累計20例；全羅南道順天市某銀行累計10例。

▲南韓陸海空軍全淪陷，近期各傳出確診案例。（示意圖，非本人／達志影像）

而根據韓媒《News1》報導，南韓軍隊面臨史上空前的疫情危機，陸軍、海軍、空軍近期分別傳出確診者，若不即時釐清感染途徑、封鎖病毒擴散，將可能危及全均以及國防安全。

江原道鐵原郡某陸軍士官先前曾接觸確診的民間人士，之後在篩檢時結果呈陽性；首爾某海軍部隊士兵則在退伍前的休假時，接觸確診的民間人士，後獲判確診；而忠清南道瑞山市空軍部隊，則因來自民間的講師曾於確診前造訪部隊，造成隊內群聚感染。

南韓保健福祉部部長朴淩厚（박능후）預計於稍後下午4時30分發表聲明，提醒民眾嚴格遵守社交距離防疫。

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