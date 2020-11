我川威武！數萬名川粉擠滿白宮外相挺　川普感動驚嘆「我們會贏」

▲數萬名川普支持者聚集在華府白宮外,聲援總統川普。(圖/路透社,下同)

記者羅翊宬/綜合報導

雖全球多個國家陸續恭賀民主黨拜登勝選,然而美國總統大選的訴訟戰卻仍持續進行中,川普質疑郵寄選票所衍生的弊端,對於廣大川普支持者而言,孰勝孰敗仍未可知,因此直到美東時間14日,還有多達數萬名川粉上街揮旗,川普也深受感動,在推特轉傳數萬粉絲集結的聲援的空拍相片後表示,「我們終將勝利!」

川普痛批《CNN》是只會生產假新聞的垃圾傳媒(Fake News Networks),,並連帶指出其與《福斯新聞》(Fox News)只會派記者站在空曠的街道,並沒有真正向全國觀眾展現聚集在白宮外圍挺川的大批人潮,「我們現在反而遭新聞界壓制!」

▲白宮社群媒體公關主任斯卡維諾上傳川粉聚集白宮外圍影像。(圖/翻攝自Twitter@DanScavino)

川普轉推白宮社群媒體公關主任丹•斯卡維諾(Dan Scavino)所上傳的鳥瞰影像,他表示,「成千上萬的群眾聚集在華府,他們不支持這場充滿腐敗且被非法操控的選舉。」

川普還抱怨,「雖然他們不讓我們的觀察員進入計票所監督計票過程,但我深信我們會取得勝利!」

AMAZING! Can hear you all from the West Wing Colonnade. A beautiful day in Washington, D.C. THANK YOU, PATRIOTS!! #MAGA???????????? pic.twitter.com/RJJ8bvYlfr