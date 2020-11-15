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水電工臥房「猛吸內褲」影片曝！　錄音室闆娘手機連線嚇傻

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記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名女子因家裡浴室漏水至樓下，請房東安排一名水電工到家裡維修，事後她卻發現水電工不務正業，反而鬼祟跑進她的臥室裡東看西瞧，甚至拿起她的內褲猛聞。嚇壞的女子立刻報警逮人，但經檢方判斷後，因罪嫌不足未起訴。

英國《每日郵報》報導，女子南西（Nancy，化名）在鄰近曼徹斯特的西約克韋克菲爾德（ Wakefield，West Yorkshire）租房，當她得知附近一帶經常遭竊後，已先網購一台監視攝影機，安裝在只有一間臥的公寓中。

▲▼水電工,線路,工人,維修,修理,裝潢,電線,。（圖／pixabay）

▲水電工不工作，卻跑去偷聞人家內褲。（示意圖／pixabay）

今年10月底，她因為浴室會漏水至下方樓層，致電請房東找水電工維修。水電工喬治（George，化名）於當月28日上午8點來到南西家中，但被經營錄音室且常工作到很晚，習慣晚睡晚起的南西打發走，直到1個半小時後才回來，此時南西已經起床換好衣服化完妝了。

當時喬治進到公寓後徑直往關上門的臥房走去，被南西阻止才停下，但等到她外出後，雙手插在口袋裡的喬治晃進了她的臥房，低頭查看床頭櫃、床底和各處，還拿起她的衣物來聞。

南西在超市外的停車場時收到手機傳來的警告，臥房裡的監視器偵測到有東西移動，當她打開連線畫面時驚駭地看見，喬治正好站在她其中一個裝滿內衣的抽屜前。

南西立刻報警並和警方在家中碰頭，警方以入室行竊為由將喬治逮捕；然而當天晚上7點，警方再次來到南西家中，卻告訴她因為喬治沒有偷走任何東西，無法以入室行竊起訴。

「女警說他（喬治）以為我是妓女，因為我跟他說『我的客人』」，南西傻眼表示即便如此，也不代表喬治就有權能夠東翻西找，「我真的覺得很噁。」後來南西的房東只好再另請水電工來修理浴室，才終於把本該完成的事做完，但受驚的南西至今睡不安穩。

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