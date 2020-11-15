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染疫又遭火燒亡！羅馬尼亞醫院失火　新冠患者10死7命危

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▲▼染疫又遭火燒亡！羅馬尼亞醫院失火　新冠患者10死7命危。（圖／翻攝自推特「@theerheart」）

▲醫院窗戶燒得焦黑。（圖／翻攝自推特「@theerheart」）

文／中央社布加勒斯特14日綜合外電報導

羅馬尼亞北部城鎮皮亞特拉尼亞姆茨（Piatra Neamt）一家醫院今天傍晚發生加護病房失火延燒事件，造成10名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病患喪命，另有7人受傷命危。

法新社報導，位於皮亞特拉尼亞姆茨那家醫院的加護病房傍晚失火，火災於一小時後獲控制。

醫院發言人波帕（Irina Popa）表示，10人宣告死亡，7人受傷命危，傷者包括一名醫生。喪命者全都是加護病房內插管病患。

救難單位表示，試圖協助受害人的那名受傷的值勤醫生，全身80%第二級和第三級燒傷。

當地行政首長已成立危機處理小組，衛生部長塔塔魯（Nelu Tataru）預定抵現場視察。

在新型冠狀病毒侵襲歐洲的首波疫情中，羅馬尼亞大抵未受嚴重影響，但境內最近幾週感染病例與住院病患不斷攀升。

當局今天通報新增129人染疫不治，累計病故增至8813人。

人口約1900萬的羅馬尼是歐洲聯盟內最貧困國家之一，無力應付住院病患劇增情勢，國內破敗的醫療體系，醫生嚴重不足，尤其是小鎮。

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