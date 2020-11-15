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不提台灣！譚德塞單獨點名「東南亞國家」讚防疫：請各國跟上腳步

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▲▼世衛組織,譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞再呼籲各國加強防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，泰國至今累計3866例確診、60死，相對台灣597例確診、7死；然而WHO秘書長譚德塞在甫落幕的世界衛生組織大會（WHA）上，再次刻意不提及台灣，而選擇單獨點名稱讚泰國防疫有成。

新聞網「MarketWatch」報導，「泰國是一個很棒的例子」，譚德塞表示，「全體政府和社會共同（防疫），疫情就能夠受到控制，甚至不需要疫苗。」作為對比，共有6800萬人口的英國，就有逾130萬人染疫、超過5萬死。

譚德塞指出「這並非意外」，就他的觀點而言，泰國過去40年旅行的健保基礎建設的投入承諾，並打造了一個防疫監視網絡，超過百萬名衛生志工願意充當醫療系統的耳目，糾察可能讓病毒擴散的行為。

「泰國也從2003年爆發的SARS疫情中，學到了防疫的經驗」，譚德塞表示，泰國能成功控制疫情的另一個重要原因，是能透過與世衛組織（WHO）國家辦公室合作，取得國際當前動態資訊，幫助了解如何增進國家的公共衛生安全，「我敦促所有國家都追尋泰國的腳步。沒有人任何國家可以說自己防疫的準備周全，或是沒有從中汲取教訓。」

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