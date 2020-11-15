全輸給拜登！川普5大關鍵搖擺州拚翻盤　結果最晚「30天後出爐」

▲美國總統川普及團隊不服輸，正透過法律手段試圖顛覆國內外主流已承認的大選結果。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國現任總統川普尚不願承認敗選，其競選團隊已在多州提起重新計票與驗票內容等法律戰，部分官司已因證據不足而未能立案。川普陣營面臨難題包括主流媒體與國際皆承認民主黨籍拜登為新任總統，儘管各州最終票數仍未出爐，但根據美國法律，所有訴訟挑戰均須在12月14日前結束，已避免下任團隊的銜接阻礙。

綜合外電報導，川普陣營指控2020總統大選選舉存在大規模舞弊情況，包括民主黨與共和黨在開票站的監票權力不對等、死人投票、郵寄選票以及其他作票情況，並在5個關鍵州賓州、密西根州、亞歷桑納州、威斯康辛州與喬治亞州展開法律站。

川普陣營力爭在賓州被拜登翻盤的20張關鍵選舉人票，團隊上訴至最高法院，聲稱9300張郵寄選票是在選舉日後3天才送抵賓州，要求法官停止計算該批選票，卻很快遭大法官疫情期間情況特殊為由駁回。

此外，川普團隊在賓州的15起訴訟還有其他部分遭駁回，密西根州的訴訟則於13日被駁回。喬治亞州方面，川普團隊也聲稱郵寄選票流程有問題，也存在作票混入尚未被清點的選票中的問題，但法官早於5日駁回此項起訴。然而川普陣營尚未承認失敗，更醞釀在下周提出新的訴訟。