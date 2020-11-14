義大利頒布疫情禁足令　5歲童致信總理：耶誕老人怎麼送禮物？

▲在許多國家裡，孩子會準備容器，讓聖誕老人可以裝進禮物（圖／免費圖庫／Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著時序進續11月中旬，意味著耶誕節也將在不久之後到來。義大利一名5歲男童湯瑪索（Tommaso）在日前寫信給總理朱塞佩·孔蒂（Giuseppe Conte），希望可以在疫情禁足令頒布的期間，頒發給耶誕老人特別通行證，送禮物給全世界的小孩。

綜合外媒報導，隨著新冠肺炎疫情持續在歐洲、美洲等地肆虐，義大利也在1日新增3萬1758例確診，改寫國內自疫情爆發以來的單日新高紀錄，當局也緊急宣布，自6日開始實施全國性的宵禁，北部的倫巴底、比第蒙、奧斯塔，以及南部的卡拉布里亞這四大區更進行全面性的封鎖，為求讓疫情盡早得以控制。

據報導，湯瑪索居住於義大利北部的倫巴底區域，目前因新冠肺炎疫情而全面封鎖中。他向媽媽表示，如果實施封鎖，那麼耶誕老人要怎麼進出？又有誰可以給全世界的小朋友送禮物，所以才會決定寫信給總理朱塞佩。

他在信中表示，希望可以特別通過耶誕老人疫情期間的通行許可，並保證，「雖然耶誕老人很老，進出屋子也很危險，但他會戴好口罩保護自己，我向您保證，除了罐頭和餅乾之外，我還會將消毒液放在耶誕樹下，祝您工作順利，也希望您可以為他做一個例外。」

Qualche giorno fa ho ricevuto questa lettera da parte di Tommaso, un bimbo di 5 anni di Cesano Maderno, il quale mi ha rivolto una richiesta molto particolare. Ecco la mia risposta ➡️ https://t.co/s5zQy844IC pic.twitter.com/5aGRNpI9lr — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 12, 2020

對此，朱塞佩知情後回應湯瑪索，「很開心你與你的父母、同學都擁有良好的防疫觀念，並遵守相關的規定，今年是義大利非常艱困的一年，雖然如此，但聖誕老人已經有了國際旅行許可證，可以搭乘飛機去世界各地為孩子們送禮物，不會受到任何拘束。」

朱塞佩親切的回應，也引來大批網友的支持，認為朱塞佩可以以這樣子的方式回應孩子的要求，是相當暖心的行為。