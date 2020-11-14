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川普：疫苗才不會給紐約州！　紐約州檢察長：跛鴨總統的報復

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▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫苗在美國12月可以開始施打，但是川普表示疫苗才不會給紐約州。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

輝瑞（Pfizer）與德國生物技術公司BioNtech合作研發的新冠肺炎（Covid-19）疫苗有效率達到90%，並爭取FDA的緊急授權，最快12月可以開始施打，4月可以廣泛施打。美國總統川普也在玫瑰園開記者會表示，從輝瑞訂購2000萬劑疫苗，12月就可以供民眾施打，但是疫苗不會給紐約州。

▲▼輝瑞疫苗注射液。（資料照／路透）

▲輝瑞疫苗有效率可達到9成。（資料照／路透）

根據紐約第一頻道（Spectrum News NY1）報導，川普在13日表示，他將會延後紐約州疫苗施打的時程，除非取得州長古莫（Andrew Cuomo）的授權，否則不會運送到紐約，因為他之前對於疫苗的審查過程有意見。

▲▼ 美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

古莫在9月接受MSNBC訪問時表示，紐約州將對疫苗建立一套具備安全性與有效性的審查機制，並制定相關的分發計畫，不只是紐約州，還有七個州都有一個小組對其進行審查。

紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）發表聲明怒嗆川普，如果疫苗延後送到紐約州，她的辦公室將會起訴聯邦政府，「這是跛鴨總統的報復行為！試圖對那些反對者進行政治報復！」

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