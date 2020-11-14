女兒爆「爸抱姐姐」！她崩潰揭女傭爬上床　男友租屋只為同居小三

▲男友對傭人的態度極好，就連路程10多分鐘的上學也要開車載，且還會特地載女傭回家。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，圖中人物並非新聞當事人，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

新加坡一對中國情侶在當地生活10多年，同居多年育有1女，礙於工作等因素，在2017年僱用25歲印尼籍女傭照顧孩子。豈料女兒去年某日突然脫口「爸爸抱姐姐」（指女傭），儘管男方否認，但會特地開車載女傭及孩子上學，並專程載她回家，經追查，這才發現對方已為男友生下一名女嬰。

綜合聯合晚報、星洲網報導，該名女傭現年25歲，外表乖巧，在2017年底成為這對同居多年情侶家中幫傭，協助照顧孩子，由中國女子的男友出面負責溝通協調生活上的大小事。

豈料，到了2019年，孩子突然脫口「爸爸抱姐姐」（指女傭），這讓她內心無法接受，跑去質問男友，只得到小孩亂說話等否認情愫的答案，但女子事後發現，男友對傭人的態度極好，就連路程10多分鐘的上學路途也要開車載，且還會特地載女傭回家，2人為此發生過多次爭吵。最終，她決定在女傭工作合約期滿後解約，送她回印尼。

「我那天親自送她到機場」，該名中國女子表示，在女傭離開之後，男友的態度並未恢復成原本相處模式，且天天外出上班，在私下查看男友手機後才發現，原來該名女傭並未真的離開新加坡，反而是在男友的安排下住在另個租屋處，且已為男友生下一名女兒。人力仲介公司事後也證實，該名女傭的工作簽證被延長。

▲該名女傭在男友的安排下，住在另個租屋處，且已為男友生下一名女兒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

該名中國女子坦言，她事後找到女傭的社交媒體帳號，滿滿都是曬小孩的照片，且還有去峇厘島旅行以及「愛人」送的奢侈品禮物。她的男友事後坦言，另租房給女傭的用意就是要與對方同住；據悉，男子如今過一段時間才會回來原本住處看女兒。

文中提及，她事後舉報該名女傭，目前新加坡人力部已接獲通報，針對該名女傭及男子展開相關調查。依據當地雇用海外人士相關法規，持有工作簽證的女子，在沒有與持有永久居留證或當地男性結婚的狀態下，不被允許在當地懷孕生子。

The man is not legally married to his long-time partner, but he has a daughter with her. After discovering his affair,... 由 Mothership.sg 發佈於 2020年11月13日 星期五

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