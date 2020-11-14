新冠疫情又創高峰！南韓日增破205例...工會「戴口罩」上街爭勞權

▲南韓單日新增病例飆至205，首爾的醫院外聚集等待篩檢的民眾。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情似乎又迎來新一波高峰，單日確診病例繼昨（13）日的191起，今（14）日又新增205例，連續7天維持3位數，創下近73天以內的最高紀錄，由於疫情大多在療養院、醫療院所、校園、職場、咖啡廳、家族聚會等不斷往外擴散，加上勞工團體14日下午在全國各地發起的紀念集會活動，令外界擔憂疫情再次擴散。

根據《韓聯社》報導，截至14日0時為止，南韓防疫當局於14日上午9時30分共通報205起新增病例，其中166例為境內感染、39例為境外感染，目前南韓共累計28338例確診、492例死亡。

從新增確診者所分佈地區來看，首都圈新增109例（首爾佔63例、京畿道佔46例）；江原道新增18例；全羅南道新增13例；忠清南道新增11例；光州新增7例、慶尚南道新增3例；大田新增2例；釜山、世宗、全羅北道各新增1例。

▲南韓各大工會發起集會運動，紀念勞權鬥士全泰壹自焚50周年。（圖／達志影像）

從新增的群聚感染案例來看，京畿道龍仁市出差服務業職員聚會從10日起已累計14例；首爾市江西區從家庭聚會傳播至老人療養照護設施的感染案例，累計13例。

先前的群聚感染案例人數急遽攀升！首爾市東大門艾斯希望照護中心（에이스희망케어센터）累計53例；京畿道軍浦市醫療院所與安養市療養院累計154例。

而南韓多個工會聯盟15日在各城市掀起紀念勞權運動家全泰壹（전태일）自焚逝世50周年的集會示威活動，呼籲儘速通過「全泰壹3法」，全國民主勞動組合總聯盟下午2時聚集在首爾市永豋浦區汝矣島公園附近，參加者皆配戴黑色口罩、防疫面罩。

▲警方在汝矣島國會大廈外設置車牆，阻止人潮過度聚集。（圖／達志影像）

與此同時，全國民主勞動組合總聯盟在共同民主黨（執政黨）總部、國民力量（最大在野黨）總部、正義黨總部、首爾車站、大方站等首爾30個地標發起集會活動，依據現行防疫政策，限制每場參與人數為99人以內，而公共運輸工會、金屬工會、民主一般聯盟等加盟與附隨組織皆參與其中。

警方為了限制參與集會人數，並阻止可能爆發的衝突，在汝矣島國會大廈外設置一串極長的巴士車牆阻擋。

總統文在寅15日在臉書呼籲，希望參與勞工集會的民眾可以再三考慮，否則若疫情擴散，將予以嚴懲，「雖然集會的自由很重要，但應優先考量國民安全。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►單日確診近2百例！南韓新冠疫情恐「再逼顛峰」...未戴口罩罰10萬

►稱信神得永生！南韓神棍「保釋出獄」憔悴模樣曝 前信徒：很諷刺