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內華達州長快篩陽性！第4位中鏢州長...全美單日確診破18萬創新高

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▲▼內華達州長 Steve Sisolak。（圖／達志影像／美聯社）

▲內華達州長西蘇拉克13日進行新冠肺炎快篩檢測，結果呈陽性。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

全球新冠肺炎疫情恐將迎來第三波高峰！根據約翰霍普金斯大學統計，美國13日單日新增18萬4514例確診、1431例死亡，已連續4天創下單日新高。此外，內華達州長則是傳出快篩呈陽性，目前已經進行更進一步的檢查，恐將成為第4位中鏢的美國州長。

根據CNN報導，約翰霍普金斯大學統計，美國13日的新增確診病例高達18萬4514例，另外有1431人死亡，創下疫情爆發後的新高，累計已有1073萬7335例確診、24萬4332人死亡。

根據ABC報導，現年66歲的內華達州民主黨籍州長史蒂夫·西蘇拉克（Steve Sisolak）13日接受快篩檢測，結果呈陽性，目前進一步檢測的結果尚未出爐。西蘇拉克表示，他並未出現任何症狀，只是稍微有點疲倦而已，但無法確定是否跟染疫有關，畢竟自從美國疫情爆發後，就沒怎麼休息過。

事實上，內華達州新冠肺炎應對小組主任凱吉（Caleb Cage）早在10月初就傳出確診消息。此外，西蘇拉克的州長辦公室內上週也有一名職員確診，不過該名員工與西蘇拉克並沒有密切接觸。西蘇拉克2日與6日都曾分別接受檢測，當時結果皆呈陰性。

另一方面，密蘇里州長、奧克拉荷馬州長、維吉尼亞州長也已確診新冠肺炎，而俄亥俄州長則是和西蘇拉克一樣在快篩中呈陽性，不過隨後在進一步的檢測中呈陰性。

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