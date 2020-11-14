美首位女副總統！男主持人PO照自爆是「賀錦麗前男友」

The Fact that Kamala Dated Montel and it seems like no one remembers lol pic.twitter.com/gmo81HwS9B — ig: OhHiPretty (@_REALbossbabe) November 13, 2020

記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將邁入尾聲，根據多家美國媒體報導，率先突破270票門檻的民主黨籍參選人拜登幾乎篤定當選，而不只他本人將成為「最老總統」，他的副手賀錦麗更將成為美國首位女性亞非裔副總統。不過隨著賀錦麗逐漸廣為人知，近日卻也被挖出她在與現任丈夫結婚前，曾與知名男主持人有過一段情，而兩人的情史甚至是男方在推特上自爆，只不過因為賀錦麗當時並不出名，才沒有成為焦點。

▲威廉斯自爆，20年前曾與賀錦麗有過一段情。（圖／美聯社）



根據美國八卦新聞網站TMZ報導，美國前知名男主持人蒙泰爾威廉斯（Montel Williams）1年前在推特上自爆，自己在20年前曾經與賀錦麗「短暫約會」，兩人更是有過一段情，同時附上一張照片。只見照片中的威廉斯左手環抱著賀錦麗，右手則是摟著女兒艾許麗的腰，看起來十分親密。

由於當時賀錦麗尚未出名，因此並沒有人注意到這個消息，然而近日該則推文卻突然被網友翻出來，引發熱議。威廉斯澄清，他當時剛與第一任妻子離婚，而賀錦麗則是還沒遇到現任丈夫，兩人都是單身。事實上，早在發出這則推文後，威廉斯就曾稱，「我很尊敬賀錦麗議員，所以我想知道，如果她是一位男性候選人的話，有人會去翻出她的情史嗎？」

.@KamalaHarris and I briefly dated about 20 years ago when we were both single. So what? I have great respect for Sen. Harris. I have to wonder if the same stories about her dating history would have been written if she were a male candidate? https://t.co/UQjkP2m5jr — Montel Williams (@Montel_Williams) August 7, 2019

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