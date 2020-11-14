「巨大鱷魚」現身高爾夫球場！目擊者驚呼：牠應該在《侏儸紀公園》

HOLY GATORtake a look at this massive gator walking through Valencia Golf Course in Naples. He looks like he belongs in Jurassic park!



Tyler Stolting pic.twitter.com/skr3Du9EBQ — Nicolette Perdomo (@NickiPerdomo) November 12, 2020

實習記者劉雪兒／綜合報導

高爾夫球場上又有鱷魚現身！美國佛羅里達州有民眾目擊一隻體型酷似恐龍的巨大鱷魚，在狂風暴雨下在一座高爾夫球場上逛大街，身形之大讓他們驚呼「牠應該存在《侏儸紀公園》裡」。

根據CNN報導，由於受到颶風伊塔（Eta）襲擊，瓦倫西亞高爾夫鄉村俱樂部（Valencia Golf & Country Club）本週三出現巨大鱷魚，漫遊在草皮上，疑似是朝著園區內的小湖走去，讓現場目擊者忍不住驚呼「牠應該存在《侏儸紀公園》裡」。

▲大鱷魚在高爾夫球場上逛大街。（圖／翻攝自Nicolette Perdomo推特）

目擊者隨後將這一幕拍了下來，沒想到卻又遭到許多網友的攻擊，懷疑這隻鱷魚存在的真實性。對此，佛州魚類和野生動物保護委員會兩爬動物研究負責人希恩（David Sheen）則回應說，這是一個標誌性的物種，和保護成功的故事，而這隻短吻鱷的大小，並無任何沒什麼異常。

事實上，這已經不是第一次發現鱷魚在高爾夫球場周圍爬行。在2019年8月時，佛州的一名高爾夫球手發現了一個7英尺長的鱷魚；今年五月份，兩名大型鱷魚似乎在南卡羅來納州的一個高爾夫球場中搏鬥。

美國短吻鱷的幼鱷會以無脊椎動物、青蛙及魚類為生，而成年之後就改吃龜、水鳥及哺乳動物。現時只有兩個國家有短吻鱷；中國短吻鱷更是瀕臨絕種，並只生長在長江沿岸的淡水地區，而美國短吻鱷則出現於美國的卡羅萊納州至佛羅里達州，和墨西哥灣沿岸地區一帶。

