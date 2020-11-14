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川普：別跟我對賭！這6州根本超樂觀　若重計票「我穩拿270張」

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▲▼川普31日賓州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普受訪時表示，「永遠不要打賭我輸」顯示出對於翻盤仍相當有信心。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國7日多家媒體報導拜登當選下一任總統以來，川普一直拒絕承認敗選並於12日接受《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）專訪時表示，「永遠不要賭我輸。」除了顯示出他至今仍持有相當大的信心外，過去一直主張的各州計票缺失、選舉詐欺等問題在談話過程中也再度被川普提起。

根據《華盛頓觀察家報》報導，川普12日受訪指出，自己將贏得270張過半數的選舉人票，同時說明了6個目前仍有機會改變選舉結果的州的情況，「永遠不要賭我輸。」顯示出他相信自己終會翻盤。

川普受訪時稱，自己將會贏下威斯康辛州，亞利桑那州只差8000票，如果能重新計票這8000張的差距很容易就會被翻盤，而喬治亞州剩下約1萬票，且決定要以手工重新計票，因此將會贏得喬治亞州，「北卡羅來納州也會獲勝，除非他們碰巧能獲得大量選票。」

緊接著，川普表示，密西根州、賓州這兩個「大州」，不讓我們的選舉觀察員、監票員在近處觀看與監票，這是一件大事，應該把那些監票員不在場時計入的票數刪除，「我們去了法庭，法官命令監票員回來，但2天後，數百萬的選票已經被計算完了，我們少了5萬票。」

然而，報導卻認為，這是川普個人的「樂觀假設」。目前川普在威斯康辛州落後拜登2萬多票，在亞利桑那州落後1.1萬票，喬治亞州雖尚未宣布重新計票結果，但也與拜登有1.4萬票差距，在密西根州、賓州各少了拜登14.8萬票與5.4萬票，至於北卡羅來納州則是川普唯一有優勢的地區，目前領先拜登7.3萬多票。

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