阿公腳斷「卡油門」30秒連6撞　失控旋轉太華麗！監視器畫面曝

▲國外一名70歲老翁開車在1分鐘之內連撞6次，其他車輛駕駛下車後也險遭撞擊。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

英國伯明罕一名70歲老翁3日開著自小客車在馬路上橫衝直撞，展開「無差別衝撞」，在30秒內就連撞6次，起步後首先撞上放置於馬路旁的大型垃圾桶，隨後又倒車橫跨雙向車道，來回追撞中共有4輛汽車遭受波及，還差點撞到下車察看的其他駕駛。據悉，老翁是因健康問題無法把腳抬離開油門踏板而闖下大禍。

根據《每日郵報》報導，一名7旬老翁3日開車行經漢茲沃斯 （Handsworth）某個十字路口時，車輛突然失控，橫穿過馬路撞倒對向的大垃圾桶與馬路旁的一堵矮牆，接著他又快速倒車撞上一台黑色車輛，此時附近民眾趕緊上前想給予協助，殊不知老翁根本沒有要停下來的跡象，再度加速衝撞另一台車輛，甚至差點撞到下車察看的黑色車輛駕駛。

但還沒完，下一秒他又掉頭旋轉，再次衝上道路且來來回回地轉彎、加速、撞擊，最後撞上建築物外牆才終於停止了這場「無差別衝撞」，整個過程發生6次撞擊，共有4台車輛與3堵牆被毀。現場一位42歲目擊者表示，車子停下來時，駕駛人的腳還踩在油門上，「他的腳似乎因為某種疾病因素被『弄掉』了，但狀況還是有點太瘋狂。」

警方表示，這名開車駕駛高齡70歲，急救人員到場後已先進行現場救治，再將他送往市立醫院做進一步的檢查。報導表示，在英國共有552萬名70歲以上持有完整駕照的駕駛人，其中8.9萬名超過87歲、153名超過100歲，然而隨著事故越來越頻繁，駕駛年齡達70歲後必須重考、更新駕照的輿論也愈發強烈。

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