謝長廷1084字投書日媒！感謝日本聲援台灣　批WHO「不當排台」

▲駐日代表謝長廷。（圖／本報資料照）



記者王佩翊／編譯

駐日代表謝長廷13日投書日媒《產經新聞》，文中提到台灣在防疫工作上成果優異，希望台灣的抗疫經驗能對全球帶來幫助，然而WHO卻「不當地」將台灣排除在外，甚至不讓台灣參加相關會議，導致有效的防疫資訊無法傳遞給其他國家。不過他同時也感謝日本與其他聲援台灣加入WHO的國家，承諾台灣會繼續爭取加入WHO，並將Taiwan Can Help的精神奉獻給國際社會。

謝長廷寫道，全球在2020年受到新冠肺炎的威脅，各國紛紛疲於抗疫，而台灣從2003年對抗SARS的經驗與教訓中學習，在疫情爆發的初期就祭出有效對策，因此即使是到了10月底，累積確診病例依舊不到600例，甚至超過半年未出現境內感染的案例，希望能夠透過台灣的經驗協助各國抗疫。

▲謝長廷投書《產經新聞》。（圖／翻攝自產經新聞）



談到台灣的防疫措施，謝長廷也舉出了數個例子，包含嚴格的入境檢查、隔離檢疫、早期發現確診患者、戴口罩以及保持社交距離等。不僅如此，台灣更透過實名制管理口罩販賣與即時庫存量，透過健保大數據分析親密接觸者、民眾的海外旅遊史以及健康狀況，應用數位技術到達阻止疫情擴散的效果，也成功地在初期就控制住疫情。

謝長廷提到，台灣透過官民合作，不但有效確保國內的口罩供給量，甚至還向醫療物資不足的其他國家提出支援。目前台灣已經對外捐出5400萬片口罩、3.5萬支額溫槍、22.7萬件防護衣、60萬件隔離衣，除此之外還有快篩試劑組、醫用手套等，已超過80國受惠。

謝長廷也說，即便台灣在防疫上有極大成就，卻依然因為政治壓力遭到打壓。他表示，WHO「不當地」將台灣排除在外，不讓台灣參加相關會議，導致台灣無法即時與他國分享重要資訊。但他也非常感謝日本強力的支援，包含10月26日舉辦的台日地方議員交流活動「日台交流高峰會」通過支持台灣加入WHO的加賀宣言。

謝長廷承諾，未來台灣也將在日本與其他抱持著相同理念國家的支持下，持續爭取進入WHO，同時發揮Taiwan Can Help的精神，繼續貢獻國際社會。

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