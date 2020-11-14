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800kg巨鱷現身住宅區！居民持槍猛射　傷勢過重遭「人道毀滅」

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（圖／馬來西亞消防與拯救局）

▲重達800公斤的巨鱷。（圖／馬來西亞消防與拯救局）

圖文／CTWANT

馬來西亞砂勞越日前出現一隻重達800公斤的大鱷魚，牠竟直接游進住宅區的大水溝，居民看到全都嚇傻。有人拿出手槍射擊巨鱷，沒想到沒能射死牠，反而讓牠奮力反抗。最後居民合力捕捉到巨鱷，出動堆高機才將牠載走，由於傷勢過重只能人道毀滅。

（圖／馬來西亞消防與拯救局）

▲800公斤巨鱷闖入民宅旁的水溝，把附近居民全嚇傻。（圖／馬來西亞消防與拯救局）

綜合馬來西亞媒體報導，砂勞越不時會有巨鱷出現在街道、住宅區。日前一隻超大鱷魚就現身在林夢（Limbeng）住宅區的一條大水溝內，引發居民圍觀。由於這隻鱷魚就在學校附近，有居民持槍對牠射擊，最後由消防局將牠捕捉。

（圖／馬來西亞消防與拯救局）

▲防員花了1個小時，才成功將牠的四肢與嘴綁住，並蒙上眼睛。（圖／馬來西亞消防與拯救局）

報導指出，巨鱷身長約16尺（約5.3公尺），重量約800公斤，消防局表示鱷魚被擊中頭部後，才打電話通知他們，消防員立刻到場抓鱷魚，並用堆高機將牠載走。不過，因為巨鱷的傷勢太過嚴重，已經無法治療，最後只能人道毀滅。

800公斤巨鱷現身住宅區！居民持槍猛射　傷勢過重遭「人道毀滅」

▲▼巨鱷身長約5.3公尺。（圖／馬來西亞消防與拯救局）

（圖／馬來西亞消防與拯救局）

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