豪放女取貨超開放！宅配員被逼直盯渾圓「胸器」彈跳：我不敢看

▲越南宅配員網路論壇上分享送貨時眼睛吃冰淇淋的過程。（圖／翻攝自Yeah1）

記者羅翊宬／綜合報導

近年中國大陸電商選擇於每年11月11日發起光棍節網購促銷活動，吸引廣大消費者響應，連帶使周邊國家紛紛效法，越南電商也順勢搭上熱潮，推出連串的促銷刺激買氣，隨著物流業務量暴增，宅配員在配送包裹過程中自然得接觸各種顧客，卻也碰巧遇見各種身材火辣、露出渾圓「胸器」的妙齡美女，當場感到臉紅心跳、小鹿亂撞。

▲男性宅配員表示，臉紅心跳時根本不敢直視女顧客。（圖／翻攝自Yeah1）

根據越南網路媒體《Yeah1》報導，許多男性宅配員們在交流群組上討論最近遇到的「窘況」，當準備把包裹交到顧客手上時，卻看見身材火辣的女性顧客們穿著清涼、衣不蔽體，肌膚雪白如冰玉，隨著女顧客開門奔跑急著取貨，豐潤的巨乳也跟著彈跳、呼之欲出，使得宅配員根本不知道該注意收錢、還是繼續讓雙眼吃冰淇淋，焦點不知道要往哪擺。

有些宅配員羞赧地表示，交貨的當下瞬間臉紅並轉身，根本不敢直視。

相比大部分的宅配員在陌生的環境下都得面臨看不見的壓力，這群宅配員顯得相當幸運。

▲越南部分網友認為，女子出門取貨時穿著應得宜。（圖／翻攝自Yeah1）

男性宅配員在網路論壇上分享女顧客的相片後，引起熱烈討論，有網友認為女性顧客在開門面對陌生人時應該打扮得宜、禮貌，避免引起爭議；而有網友則認為宅配員趁機拍照的行為很變態，根本侵犯隱私和肖像權。

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