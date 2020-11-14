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越戰「致命鐵雨滴」　美軍殘酷圓球軍武曝光　

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▲▼ 越戰時期，美軍無差別殺人子母彈。重一（圖／翻攝央視《老兵你好》節目/今日頭條薩蘇）

 ▲ 越戰時期，美軍無差別殺人子母彈。（圖／今日頭條薩蘇）

記者任以芳／綜合報導

1964年，美國對越南發動戰爭，當時美軍有一款小圓球狀武器，外表看起來很可愛，卻讓越南士兵極度恐懼。這款號稱殘酷的迷你殺人武器，號稱是叢林裡的「致命鐵雨滴」，現在已經禁止使用。56年後，美軍這款迷你殺人武器首次曝光。

大陸官媒央視一檔《老兵你好》節目，近期內容曝光越戰時期殺人武器。這顆外表示鋼質金屬球，由兩個半球組成，每一面上還鑄有四條曲線型，凸出的金屬帶，打開內膽是中空。

提供武器的王姓來賓是解放軍退伍，關於這個小圓球來歷，他解釋，「這是美軍飛機投下的子母彈。」純粹是用來殺人的武器，是一種人類進入工業時代之後，專門用於殺死殺傷對方步兵和炮兵等作戰人員的攻擊武器。

號稱殘酷的迷你殺人子母彈，讓當年所有越南、解放軍感到害怕。曾經參與作戰的王姓來賓回憶，「1964年，我率領部隊參加南方境外作戰，經常遭到敵軍子母彈的攻擊，那時，敵軍飛機丟下一顆子母彈，裡面便有256枚這樣的鋼球，而每一顆鋼球裡面，則是數百粒直徑不過指尖大小的鋼珠。」

▲▼ 越戰時期，美軍無差別殺人子母彈。重一（圖／翻攝央視《老兵你好》節目/今日頭條薩蘇）

▲ 越戰時期，美軍使用子母彈，內藏上百顆致命鋼珠。（圖/今日頭條薩蘇）

該節目內容指出，這種武器又稱為「祖孫彈」，母彈在空中炸裂，256顆這種球形子彈飛迸而出，形成一個廣闊的殺傷範圍，每一顆子彈的彈殼上都有四條曲線型金屬帶，如同來復線一樣帶動這個球體上下兩部分向相反方向高速旋轉，將其中的鋼珠以高速拋灑出去，飛向四面八方。

王姓來賓回憶，「那些鋼珠飛出來的時候都是燒紅的，每一顆都像子彈一樣，打上就能要命。」每次炸彈扔下來，相當於向我們的陣地上丟幾百顆手榴彈。

據了解，子母彈是當年美軍對地面作戰攻擊的利器，每一顆炸彈投下來，如同在地面拋灑了一陣金屬的暴風雨，每一顆「雨滴」都能致命，幾乎是無差別殺人攻擊。

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