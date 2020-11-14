加州新冠確診破百萬！美西跨州旅行自主隔離2週　經濟重啟喊卡

▲每到假期就成為美國疫情的破口，這是自3月疫情在美國爆發以來的第3波高峰。（圖／路透）

文／中央社記者周世惠舊金山13日專電

自2019冠狀病毒疾病爆發以來，加州已達100萬確診，相當於每40位加州人有一人染疫，美西3州州長今天發布跨州旅行自主隔離2週的要求。

「加州剛剛超過一個令人震懾警戒的門檻：100萬2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例，病毒沒有減緩的跡象。」加州州長紐松（Gavin Newsom）今天表示，不斷新增的病例對醫院造成壓力，威脅老年人、基層勞動者和加州人的生命。

紐松說：「旅行增加新冠肺炎傳播的風險。」並呼籲所有人共同努力，防止病毒感染並挽救生命。

德州在11日成為全美第一個達百萬確診的州，加州疫情在12日也衝破百萬確診關卡，在全美各州染疫人數激增的同時，加州、俄勒岡州和華盛頓州的美西首長今天聯合懇求民眾共體時艱，並發布新的經濟限制措施，對部分重開經濟喊卡。

俄勒岡州長布朗（Kate Brown）表示，特別在感恩節即將到來，這會很困難，但是「保護家人安全的最好方法是待在家裡」。

每到假期就成為美國疫情的破口，這是自3月疫情在美國爆發以來的第3波高峰，第2波發生在今年6月的暑假。11月底美國人最重視的家人團聚節日感恩節假期即將來臨，但病毒沒有界限，美西的州長們今天敦促州民除非必要盡量不要跨州旅行，且外州返回的居民和旅客都要自主隔離兩週。

全美人口約3.3億，染疫逾1100萬人，相當於每30位美國人就有一人染疫；加州人口約4000萬人，100萬加州人確診，相當於每40位加州人當中有一人確診。

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