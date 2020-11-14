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金屬門晃動…下秒斬首她「血噴新婚夫」！　家屬崩潰索賠77億

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▲▼拱門國家公園,Arches National Park,示意圖。（圖／視覺中國）

▲美國猶他州拱門國家公園。（圖／視覺中國）

記者詹雅婷／編譯

美國猶他州拱門國家公園今年6月發生一起奪命事故，一對新婚夫妻駕車在當地購買冰淇淋時，一道強風吹過，沒有固定好的金屬門瞬間切穿車子，25歲女子當場被斬首，鮮血噴濺在26歲丈夫身上，讓2人的露營旅行瞬間變調，天人永隔。家屬現已求償2.7億美元（約新台幣77億元）。

福斯新聞報導，事發於今年6月13日，25歲女子納卡吉戈（Esther Nakajjigo）當日與26歲丈夫米肖（Ludovic Michaud）來到拱門國家公園觀光，慶祝2人在約會軟體認識一周年，豈料意外就此發生。

據悉，金屬門因強風來襲瞬間關上，期間猶如「熱刀切奶油」擊中車子一側，納卡吉戈當場遭斬首喪命，鮮血直接噴濺在米肖身上，而米肖當時也差點被門擊中。被害人律師稱，國家公園管理處多年來使用帶有矛狀尖頭的金屬桿製成出入口大門，且員工們應曉得當地風力強度足以把金屬門吹向迎面駛來的車輛。

家屬現已向國家公園管理處提出2.7億美元求償，包括米肖提出的2.4億美元以及納卡吉戈父母的3000萬美元，針對非正常死亡以及人身傷害索賠。被害方指出，因國家公園大門缺少8美元固定鎖，一條人命就這樣沒了，一旦索賠遭拒絕，將提起正式訴訟。

現居丹佛的米肖12日受訪時表示，「我們只是不希望類似事件再度上演。」國家公園管理處發言人拉卡約（Vanessa Lacayo）對此事件感到遺憾，但並未對死亡意外索賠做出回應。

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