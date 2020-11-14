日韓破冰無解！菅義偉嗆文在寅「無訪韓必要」　中日韓峰會恐告吹

▲南韓總統文在寅在青瓦台出席東協領導人視訊會議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

第37屆東協峰會（ASEAN）11月在越南河內舉行，南韓總統文在寅將於今（14）日下午3時30分在青瓦台先後以視訊方式參加東協10+3國領導人會議、東亞峰會（EAS，東協10+3+5），呼籲各與會國支持韓半島（朝鮮半島）無核化與永久和平政策，不排除將和日本首相菅義偉首度舉行視訊會議，同時準備明（15）日與中國大陸、日本等國簽署《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。

隨著今年即將進入尾聲，除了美國總統大選後勝選人拜登將於明年1月完成政權交接，中國國家主席習近平也積極推動年底前訪韓，而今年度的「中日韓領導人會議」則由南韓擔任主辦國，並在首爾舉辦，不過由於南韓大法院（最高法院）2018年10月針對二戰日軍朝鮮籍徵用勞工判決爭議，激起日韓兩國矛盾，菅義偉政府不斷透過媒體放話，表示南韓政府若未解決爭議，則將缺席訪韓行程。

▲南韓國會議員金珍杓、金碩基等人大陣仗出訪日本東京，並拜會菅義偉。（圖／達志影像）

根據日媒《讀賣新聞》，南韓國家情報院長朴智元（박지원）訪日會晤菅義偉後，韓日議員聯盟會長金振杓（김진표，共同民主黨）、南韓駐日大使南官杓（남관표）等人也於13日前往首相官邸拜會菅義偉，表示南韓願意在東京奧運上與日本達成交流與合作，並以韓日議員聯盟為中心，由南韓、日本領導人積極排除兩國現有矛盾，打造利於兩國交往的環境。

不過對此，菅義偉仍重申先前立場，表示南韓應先積極提出對策解決現有問題，否則以現有日韓兩國外交狀況，恐怕難以在年底前訪韓。

據悉，南韓法院決定扣押日本製鐵在南韓境內資產，之後更將步上「現金化」出售程序，成為日韓貿易戰的導火線；日本認為南韓此舉不僅違反國際法，且也違反1965年日韓建交時簽訂的《請求權協定》。

對此，南韓政府不斷強調遵守「三權分立」原則，尊重司法判決結果，且解決方式與思考模式應以被害者為中心。

▲日相菅義偉重申立場，表示若南韓未先提出解決對策，則無訪韓必要。（圖／達志影像）

有日本政府關係人士向《讀賣新聞》表示，即便南韓近日不斷派出政要高層訪日，卻仍舊無法提出解決現實問題的基本對策，有種「打不進好球帶」的感覺。

先前朴智元返回南韓後曾向記者表示，對菅義偉訪韓參與「中日韓領導人會議」一事表示樂觀，然而菅義偉卻仍固守一貫態度，南韓與日本兩國交流恐怕仍處於兩條平行線上，毫無交集、也未達成共識。

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