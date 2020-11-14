川普選後一周「頭髮白了」！暗示政黨輪替可能　招牌金髮消失

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普13日現身白宮玫瑰花園談論新冠疫情防疫措施，似乎首度暗示政黨輪替的可能，因為當他提及封城措施時，脫口「誰知道下一屆政府由誰執政」。只不過，網友現在關注的是，川普向來頂著的招牌金色頭髮似乎已不見蹤影，更有人說，「川普頭髮真的在一周內變白了。」

綜合紐約郵報、獨立報等外媒報導，自從多間美國媒體7日預測民主黨總統候選人拜登勝選的消息以來，已經過了一周，但在13日這場選後首度發表談話的公開場合當中，現年74歲的川普造型似乎出現變化，招牌金髮明顯白了許多。

Is it me or has Trump’s hair gone from blonde to grey this week? Sad. pic.twitter.com/8odV2CKji2 — Ms Klos is a do-gooder (@mariaklosgibson) November 13, 2020

許多網友表示，「是我的問題，還是川普頭髮這個禮拜真的從金色變成白色」、「川普頭髮真的在一周內變白了」、「我們要來聊聊，川普的髮型師是如何背叛他的」。

▲ 網友議論川普髮色轉變。（圖／翻攝自推特）

BBC記者艾蜜莉麥特里斯（Emily Maitlis）也在推特上說，「（川普）頭髮顏色變了，明顯變得更白，但說話的聲音和速度和之前差不多。」

川普自從就任總統以來，始終頂著一頭招牌金髮，曾強調他的髮型必須保持在完美狀態。但報導也指出，這次髮色轉變並非第一次出現，早在今年7月，他就曾以灰白髮色造型現身記者會，只是此次髮色轉變剛好在選後敏感時間點，這才引起外界高度關注。

This whole speech is giving me a slightly out of body experience. Hair colour changed. Noticeably whiter. But the voice and the speed of delivery is the same. #Trump — emily m (@maitlis) November 13, 2020

▼ 依據外媒觀察，在距離川普約莫6公尺處，川普頭髮看起來是淡金色，但從電視上看起來可能像是白色，不過還沒有到副總統彭斯髮色那麼白。（圖／路透）

▼美國總統川普向來頂著招牌金髮。（圖／達志影像／美聯社）

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