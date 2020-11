川普選後一周「頭髮白了」！暗示政黨輪替可能　招牌金髮消失

▲ 美國總統川普。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國總統川普13日現身白宮玫瑰花園談論新冠疫情防疫措施,似乎首度暗示政黨輪替的可能,因為當他提及封城措施時,脫口「誰知道下一屆政府由誰執政」。只不過,網友現在關注的是,川普向來頂著的招牌金色頭髮似乎已不見蹤影,更有人說,「川普頭髮真的在一周內變白了。」

綜合紐約郵報、獨立報等外媒報導,自從多間美國媒體7日預測民主黨總統候選人拜登勝選的消息以來,已經過了一周,但在13日這場選後首度發表談話的公開場合當中,現年74歲的川普造型似乎出現變化,招牌金髮明顯白了許多。

Is it me or has Trump’s hair gone from blonde to grey this week? Sad. pic.twitter.com/8odV2CKji2

許多網友表示,「是我的問題,還是川普頭髮這個禮拜真的從金色變成白色」、「川普頭髮真的在一周內變白了」、「我們要來聊聊,川普的髮型師是如何背叛他的」。

▲ 網友議論川普髮色轉變。(圖/翻攝自推特)

BBC記者艾蜜莉麥特里斯(Emily Maitlis)也在推特上說,「(川普)頭髮顏色變了,明顯變得更白,但說話的聲音和速度和之前差不多。」

川普自從就任總統以來,始終頂著一頭招牌金髮,曾強調他的髮型必須保持在完美狀態。但報導也指出,這次髮色轉變並非第一次出現,早在今年7月,他就曾以灰白髮色造型現身記者會,只是此次髮色轉變剛好在選後敏感時間點,這才引起外界高度關注。

This whole speech is giving me a slightly out of body experience. Hair colour changed. Noticeably whiter. But the voice and the speed of delivery is the same. #Trump