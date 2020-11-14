擋交接還不夠！華郵：川普不甘下台　下令繼續編2022年財政預算

▲《華郵》爆，川普政府要求各單位繼續編列2022年的預算。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國2020總統大選僅剩兩個州尚未完成開票作業，根據多家美國媒體報導，民主黨參選人拜登幾乎篤定當選，成為下一位入主白宮的主人，不過對手川普卻仍不願認輸，不僅有意大打法律戰，甚至下令不讓各政府單位與拜登團隊交接。根據《華郵》報導，白宮如今甚至指示聯邦機構繼續編列將於2021年2月提出的2022年預算案，完全不在乎選舉結果。

根據《華盛頓郵報》引述消息人士報導，下屆政府需要編列2022年的財政預算，並在2021年2月向國會遞交該預算案，然而即使拜登已經幾乎篤定當選，即將走出白宮大門的川普卻仍然不肯放手。照理說該預算應該是由新政府的拜登團隊進行編列並提交，但白宮預算辦公室仍然指示各聯邦機構繼續編列2022年的預算。

▲拜登團隊已開始進行交接準備。（圖／路透）



即將於2021年1月就職的拜登早就開始進行交接準備，交接計畫網站也於日前正式上線。此外，由於拜登將防疫視為上任後的首要任務，因此也率先召集多名專家，籌組新冠對策小組。儘管如此，現任總統川普仍然不願面對選舉事實，日前更先後傳出，白宮下令禁止各政府機構與拜登團隊進行交接、總務署署長則不肯簽署交接文件等。

報導提到，一名不願具名的白宮官員稱，白宮預算局長伏特（Russell Vought）對川普極為忠誠，因此對於新政府可以說是敵意頗深。另一名官員稱，儘管川普政府時間到就要離開，但他們的一切業務依舊照常進行。

►77歲拜登躺槍！新任命的防疫顧問被起底：人不該活超過75歲

►再出奧步！美媒爆：川普下令禁止政府單位與拜登交接工作

►川普政府「出奧步」拒簽關鍵文件！拜登拿不到2.8億交接經費

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►聽Podcast掌握美選及國際局勢