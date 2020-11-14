川普痛失鐵票倉！喬治亞州睽違28年首變天　拜登翻盤共和黨大本營

▲美國總統大選由民主黨籍參選人拜登篤定當選。（圖／路透、達志影像美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將邁入尾聲，CNN預測，喬治亞州將會由民主黨籍的拜登拿下，而這也是該州睽違近30年來，首度變天，由紅轉藍。事實上，喬治亞州一直以來都是共和黨的大本營，自1992年柯林頓在總統大選中拿下喬治亞後，就再也沒有民主黨籍的總統候選人奪得此區。

根據CNN預估，拜登的勝利將會再為他增加16張選舉人票，累計共306票，直接超過川普在2016年總統大選中獲得的304票。川普目前在北卡暫時領先，預計會拿下該州，因此CNN預測，最終的比數將會是306：232，由拜登奪得最後勝利。

▲喬治亞州與北卡羅來納州即將完成開票作業。（圖／ETtoday資料照）



這對拜登而言將會是「壓倒性的勝利」，而他更是在此次大選中，成功讓五個州變天。川普多年來不斷在推特上大談他是如何在大選中壓倒性地擊敗希拉蕊，如今在他總統任期的最後，情勢卻180度轉變，顯得格外諷刺。

拜登在喬治亞這個共和黨大本營取得勝利，也代表共和黨在這裡的成長已經到達極限。民主黨的史泰西·艾布拉姆斯（Stacey Abrams）2018年在喬治亞州長的選舉中，以1.4個百分點輸給坎普（Kemp），此後她不論是在競選活動或是工作上，都集中爭取民主黨選民，也成功替拜登在當地打下了一定基礎。

艾布拉姆接受CNN主持人塔伯（Jake Tapper）的訪問時表示，「不論是在2018年大選前或後，我都很榮幸擁有資源，能夠用4000萬美金來建設民主基礎設施，這也許無法讓我在2018年取得勝利，但我知道這能讓我們取得本週的勝利（指總統大選）。」

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