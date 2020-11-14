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伊凡卡不戴口罩被家長投訴　3子女被迫默默轉學！

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▲▼伊凡卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊凡卡。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

美國總統川普大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）被爆料，因為參加競選活動未戴口罩，違反學校的防疫策略，被學校其他家長投訴，3名子女因此從原本就讀的學校悄悄轉學。

綜合外媒報導，在川普當選總統之後，伊凡卡與老公庫許納（Jared Kushner）2017年搬到華盛頓，他們的3名小孩同時進入密爾頓葛斯曼猶太學校（Milton Gottesman Jewish Day School）就讀。

▲▼伊凡卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊凡卡夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

而消息指出，自從10月19日開始，伊凡卡的小孩們已經默默轉學到馬里蘭郊區的梅爾文柏曼希伯來學校（Melvin J. Berman Hebrew Academy）。一名關係親近的人士表示，因為新學校提供更多面授課程，兩人才做此決定。

但3名原本學校的家長則透露，因為伊凡卡、庫許納先前出席各個競選活動時，被拍到未戴口罩、群聚等，違反了密爾頓的防疫規定，許多家長對此感到擔心，紛紛向學校投訴。

一名家長也指出，在川普宣布確診新冠肺炎之後，學校卻一直遲遲未公布，伊凡卡一家人最後和川普接觸的日期，種種行為都讓家長們很不滿，陸續向學校表達抗議。

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